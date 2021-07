Giornata Mondiale del Cioccolato: 3 ricette da provare

Per la Giornata Mondiale del Cioccolato del 7 luglio ecco tre ricette di una triade dei dolci più amati e immancabili dell’estate rivisitati in chiave total chocolate

Dalla Cheescake al cioccolato fondente al Semifreddo al cioccolato e fragole passando per il Gelato al cioccolato al latte sono tre le deliziose ricette estive il cui comun denominatore è il cioccolato. Tre creazioni freschissime rivisitate dal Maestro in chiave total chocolate per chi non vuole rinunciare al cioccolato neanche nel periodo estivo. E quale migliore occasione di assaporare le dolci creazioni di Alberto Farinelli se non la Giornata Internazionale del Cioccolato?

Ogni anno il 7 luglio si celebra l’ingrediente più amato dagli italiani e che da sempre contraddistingue la storia di Perugina: il cioccolato. Proprio il 7 luglio del 1847 nasce infatti la prima tavoletta di cioccolato quando in Gran Bretagna Joseph Fry scoprì che unendo al cacao macinato dello zucchero e del burro di cacao, si otteneva una pasta che poteva essere modellata. Prima di questo avvenimento il cioccolato si poteva gustare solo sotto forma liquida, come bevanda o al massimo come piccoli cioccolatini. Da quel momento in poi, invece, si aprì un universo di bontà e prelibatezze festeggiato in tutto il mondo come World Chocolate Day.

Ed è proprio il cioccolato il protagonista indiscusso delle tre creazioni del Maestro, immancabili dell’estate, che celebrano i diversi gusti e caratteristiche dell’ingrediente. Per dare risalto al cioccolato fondente il maestro Alberto Farinelli ha pensato alla Cheescake Fondente, la celebrazione assoluta dell’ingrediente che si trova in tre strati e in tre preparazioni: il cioccolato è infatti alla base dell’impasto, con piccole gocce di cioccolato bianco, nel ripieno e infine anche nella salsa di decorazione. Un’esperienza immersiva nel cioccolato per una pausa fresca e piena di gusto.

Per celebrare invece il cioccolato al latte e il suo gusto dolce e zuccherato il Maestro ha realizzato il Gelato al Cioccolato al latte senza gelatiera, un ottimo antidoto contro il caldo e la più buona fonte di energia durante l’estate. Una soluzione, dunque, per corpo e mente perché si sa, il gelato fa bene all’umore e porta felicità. E quale miglior modo di celebrare il cioccolato insieme ai propri cari se non quello di preparare il dolce per eccellenza dell’estate, e il più amato, direttamente in casa?

Una delle più grandi qualità del cioccolato è quella di riuscire a mescolarsi perfettamente con altri ingredienti senza perdere il suo gusto intenso e unico. Ecco che per celebrare questa sua qualità il Maestro ha pensato al Semifreddo cioccolato e fragole, che unisce tutta l’intensità del cioccolato fondente alla freschezza e delicatezza delle fragole. Un’elegante creazione che mette in accordo i gusti e i desideri di tutti e che celebra a suo modo una versione moderna del cioccolato, sempre più aromatizzato e combinato con altri ingredienti, come la frutta, che ne esaltano il sapore.

Tre creazioni uniche che celebrano, ognuna, il cioccolato e in grado di sposare momenti differenti dalla merenda con il gelato, al semifreddo come dessert dopo pranzo o dopo cena passando per la Cheescake che proprio per la sua versatilità può essere condivisa con i propri cari dopo un pasto ma anche diventare una coccola golosa in qualsiasi momento della giornata.

Ma a rendere le creazioni ancora più deliziose e uniche è Perugina GranBlocco, la tavoletta di cioccolato ottima da gustare da sola e perfetta per essere utilizzata nelle diverse preparazioni, dalle scaglie al fuso, con ottime capacità di sciogliersi e amalgamarsi con altri ingredienti. Ed è proprio la versatilità di Perugina Granblocco ad aver reso possibile la realizzazione dei tre dolci del maestro Farinelli, semplici da preparare e ideali da gustare da soli o con i propri cari, per regalare una dolce nota durante le caldissime giornate estive e per far vivere una pausa fresca e piena di gusto. Ma non solo, La Scuola del cioccolato Perugina celebra tutti i gusti del suo cioccolato quindi che si apprezzi maggiormente il dolce e zuccherato cioccolato al latte o che si preferisca il cioccolato Fondente o extra dark, c’è una ricetta adatta e perfetta per ogni occasione e preferenza.

Prima tra le dolci creazioni del maestro è la Cheescake fredda al cioccolato fondente, Una sfiziosa base croccante di biscotti sbriciolati, burro fuso e gocce di cioccolato bianco sormontata da una morbida e cremosa farcitura al cioccolato. Per realizzare il ripieno al cioccolato si dovrà procedere scaldando il cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 50% con 50g di panna e contemporaneamente mettendo in ammollo in acqua fredda i fogli di gelatina per poi scaldarli con ulteriori 50g di panna. Quando i due composti saranno pronti andranno combinati insieme al formaggio spalmabile e successivamente amalgamati insieme alla restante panna, montata con lo zucchero. Una volta unito il ripieno al cioccolato alla base di biscotti si potrà procedere nella realizzazione di una crema, ottenuta scaldando Perugina GranBlocco con la panna, che andrà a decorare la torta prima di essere servita.

Seconda tra le proposte della Scuola del Cioccolato Perugina è il Semifreddo al cioccolato e fragole, una bontà a metà tra i dolci al cucchiaio e il gelato, perfetto per l’estate o come elegante dessert. Dopo aver scaldato la panna con Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70% bisognerà mettere a bagno la gelatina e montare contemporaneamente i tuorli con lo zucchero. Una volta che la gelatina sarà scaldata e che i diversi composti saranno pronti andranno uniti insieme e aggiunta la panna semi-montata. A sormontare il semifreddo al cioccolato ci sarà un freschissimo e profumatissimo semifreddo alle fragole. Per prima cosa bisognerà frullare le fragole e preparare la meringa italiana scaldando acqua e zucchero e unendoli a filo agli albumi montati. Come per la parte al cioccolato, bisognerà poi mettere in acqua fredda la gelatina, scioglierla successivamente in un pentolino, unirla alla polpa di fragole preparata e infine amalgamarla alla panna semi-montata. Grazie agli stampi e alle sac a poche i due semifreddi potranno essere montati uno sopra l’altro e lasciati in congelatore a raffreddare. Per rendere i semifreddi ancora più creativi e gustosi si potrà realizzare una salsa di fragole scaldandole con lo zucchero.

Ultima tra le ricette è il Gelato al cioccolato al latte, il dolce estivo per eccellenza e il preferito di grandi e piccini. Per realizzare il gelato a casa e senza gelatiera basterà unire in una pentola zucchero, Perugina Cacao Amaro e latte e scaldare il composto fino ad ottenere un leggero bollore. Una volta levato il composto dal fuoco bisognerà aggiungere i tuorli e a seguire il cioccolato Perugina GranBlocco Latte 30% precedentemente sminuzzato. A questo punto la miscela andrà in congelatore e quando avrà raggiunto i 20° la si dovrà amalgamare con la panna fresca montata. Dopo aver trascorso altre due ore in congelatore il gelato sarà pronto per essere servito e gustato.

Tre irresistibili e freschissime creazioni nate per celebrare ogni gusto del cioccolato e unite dalla creatività del Maestro Cioccolatiere Alberto Farinelli. Cosa aspetti dunque a scegliere la tua ricetta preferita e a festeggiare insieme a noi la Giornata Mondiale del Cioccolato?

LE RICETTE

La Cheescake fredda al Cioccolato fondente

Ingredienti:

Ingredienti per la base di biscotti:

150 g biscotti

75 g burro

50 g Perugina® Gocce di cioccolato bianco

Ingredienti per il ripieno al fondente:

150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

150 g zucchero a velo vanigliato

500 g panna fresca

250 g formaggio spalmabile

12 g gelatina in fogli

Ingredienti per la glassa al cioccolato:

100 g panna fresca

150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70%

Procedimento

Preparazione della base:

Tritate finemente i biscotti, aggiungete il burro precedentemente sciolto e infine Perugina® Gocce di cioccolato bianco. Versate il composto in uno stampo a cerniera da 20 cm di diametro, create una base compatta e mettetela in frigorifero.

Preparazione del ripieno al cioccolato:

Mettete in ammollo in acqua fredda i fogli di gelatina per circa 10 minuti. Nel frattempo, fondete il cioccolato Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% con 50 g di panna. Una volta che i fogli di gelatina saranno pronti, strizzateli e scaldateli con 50 g di panna. In una ciotola mescolate il formaggio spalmabile con il cioccolato Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% sciolto e la gelatina. Montate i restanti 400 g di panna con lo zucchero, aggiungetela al composto di formaggio e cioccolato e mescolate bene con una frusta Versate tutto nella tortiera dove avete già preparato la base, livellate con una spatola e mettete in frigorifero per qualche ora.

Preparazione glassa:

Portate a leggero bollore la panna, togliete dal fuoco e aggiungete il cioccolato Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70% precedentemente sminuzzato. Mescolate bene per far sciogliere il cioccolato e ottenere una crema da utilizzare per decorare la torta prima di servire.

Il Semifreddo al cioccolato e fragole

Ingredienti:

Per il Semifreddo al cioccolato:

100 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70%

280 g panna fresca

3 tuorli

60 g zucchero

2 g gelatina in fogli

Per il Semifreddo alla fragola:

500 g fragole

110 g panna fresca

150 g zucchero

2 albumi

40 g acqua

4 g gelatina in fogli

Procedimento

Preparazione Semifreddo al cioccolato:

1. Scaldate in una pentola fino a leggero bollore 100 g di panna, versateci dentro Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70% dopo averlo sminuzzato, mescolate fino a completo scioglimento del cioccolato e lasciate raffreddare.

2. Mettete a bagno in acqua fredda la gelatina per 10 minuti.

3. In una ciotola mescolate con una frusta i tuorli con lo zucchero e montate leggermente.

4. Strizzate la gelatina, scioglietela a fuoco lento in un pentolino, lasciatela intiepidire e unitela ai tuorli.

5. Versate il composto nel cioccolato e mescolate delicatamente.

6. Con una frusta elettrica montate la panna rimanente (180 g), che dovrà essere semi montata, e aggiungetela poco alla volta al composto con una spatola facendo attenzione a non farla smontare.

7. Quando avrete un composto uniforme, versatelo in una sac a poche.

Preparazione Semifreddo alle fragole:

1. Prendete le fragole, lavatele in acqua fredda e privatele del picciolo.

2. Tagliatele a pezzetti e mettetene da parte 100 g che utilizzerete in seguito per la decorazione.

3. Con un mixer o un minipimer frullate le fragole e passatele in un colino per ottenere circa 250 g di polpa.

4. A questo punto prepariamo la meringa italiana. In un pentolino versate 40 g di acqua e 100 g di zucchero, portate a bollore per un paio di minuti.

5. Iniziate a montare l’albume.

6. Versate a filo lo zucchero negli albumi montati e continuate a far girare fino a raffreddamento.

7. Mettete a bagno in acqua fredda la gelatina per 10 minuti.

8. Strizzate la gelatina, scioglietela a fuoco lento in un pentolino e lasciate intiepidire.

9. Unitela alla purea di fragole preparata, versate la purea nella meringa e mescolate delicatamente.

10. Con una frusta elettrica montate la panna, che dovrà essere semi montata, poi aggiungetela al composto in più riprese mescolando con una spatola delicatamente per non farlo smontare.

11. Quando avrete un composto uniforme, versatelo in una sac a poche.

Montaggio e decorazione del Semifreddo:

1. Disponete gli stampi in un vassoio ricoperto di carta da forno. Con la sac a poche al cioccolato riempite la prima metà dello stampo, poi completate con il semifreddo alla fragola.

2. Mettete il vassoio con gli stampi in congelatore per qualche ora.

3. Per la decorazione riprendete i 100 g di fragole, aggiungete 50 g di zucchero, versate il tutto in una padella e fate bollire per qualche minuto: otterrete una salsa che utilizzerete per la decorazione.

4. Al momento di servire riprendete gli stampi dal congelatore, togliete il semifreddo dallo stampo, e decorate con la salsa alle fragole.

Consiglio del maestro:

Per preparare in tutta sicurezza il vostro semifreddo è consigliabile pastorizzare le uova, è un passaggio molto importante per abbattere eventuali cariche batteriche. In una ciotola, meglio se di metallo, mescolate e montate leggermente i tuorli con lo zucchero. Mettete la ciotola a bagnomaria e sempre continuando a mescolare portate i tuorli ad una temperatura di 75°/ 80° per qualche secondo. La stessa operazione è possibile farla anche al microonde in minore tempo, in questo caso il consiglio è di impostarlo ad una potenza media e di dare soltanto 10 secondi alla volta fino al raggiungimento della temperatura.

Il Gelato al cioccolato al latte senza gelatiera

Ingredienti

420 g latte intero

170 g panna fresca

200 g zucchero

20 g Perugina® Cacao Amaro

150 g Perugina® GranBlocco Latte 30%

Procedimento

Prendete una pentola, versateci lo zucchero, Perugina® Cacao Amaro e mescolate bene. Aggiungete il latte e accendete il fornello. Fategli fare un leggero bollore, poi togliete dal fuoco. Aggiungete il cioccolato Perugina® GranBlocco Latte 30% precedentemente sminuzzato e mescolate fino a quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati. Mettete la pentola nel congelatore per far raffreddare. Quando la temperatura della miscela arriverà intorno i 20°, a parte con un frullatore montate la panna fresca e amalgamatela delicatamente alla miscela con una frusta. Riponete di nuovo nel congelatore per almeno due ore, dopodiché il gelato sarà pronto per essere gustato.