Disturbo da uso di alcol: colite aumenta la mortalità

Uno studio evidenzia che il disturbo da uso di alcol è correlato a un rischio più elevato di mortalità tra i pazienti con malattia di Crohn o colite ulcerosa

Il disturbo da uso di alcol è correlato a un rischio più elevato di mortalità in ospedale tra i pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale. È quanto evidenzia uno studio presentato alla Digestive Disease Week 2021.

Secondo il CDC, l’uso eccessivo di alcol è responsabile di oltre 95.000 decessi negli Stati Uniti ogni anno, corrispondenti a 261 decessi al giorno. Questo vuol dire una vita media accorciata di quasi 29 anni, per un totale di 2,8 milioni di anni di vita potenziale persi. L’abuso di alcol è una delle principali cause di morte prevenibile.

Gli autori di questo studio si sono posti la seguente domanda: considerati i dati sulla popolazione generale perché non dovremmo aspettarci che il disturbo da abuso di alcol contribuisca all’eccesso di mortalità nei pazienti con IBD?

“Il 54% dei pazienti con malattia di Crohn (CD) e il 61% dei pazienti con colite ulcerosa (UC) si identificano come bevitori attivi. Tra questi pazienti con IBD che bevono attivamente, circa la metà di loro riferisce di bere in misura moderata, pesante o binge”, hanno evidenziato Mohamed Tausif Siddiqui, della Cleveland Clinic e colleghi.

“Nonostante ciò, esiste una letteratura molto limitata che studia gli esiti dell’uso di alcol nei pazienti con IBD e i grandi database dei record di ospedalizzazione non sono mai stati esplorati per studiare questa associazione”.

In uno studio retrospettivo, i ricercatori hanno utilizzato il database Nationwide In-patient Sample per identificare i pazienti adulti con diagnosi di IBD e ospedalizzati per disturbo da uso di alcol (AUD). Hanno ulteriormente analizzato le differenze di mortalità, durata del soggiorno e costi associati, nonché il modo in cui i ricoveri sono associati all’età, al sesso e alla razza.

Di 641.525 ricoveri (62,4% CD), il 3,43% è derivato da una diagnosi di AUD; i pazienti con IBD e AUD avevano tassi di mortalità ospedaliera per tutte le cause più elevati (17 per 1.000 ricoveri; OR=1,14; 95% CI, 1,03-1,06; OR aggiustato=1,18; 95% CI, 1,04-1,31) rispetto ai pazienti senza AUD (14 per 1.000 ricoveri).

La mezza età (51 anni-65 anni: aOR=3,4), il sesso maschile (aOR=2,6) e la razza caucasica e nativa americana (aOR=1,2; aOR=2,2) correlano con un rischio più elevato di AUD. I ricercatori non hanno notato differenze significative tra i due gruppi per la durata del soggiorno, i costi ospedalieri, la diagnosi di CD o la diagnosi di UC.

“Abbiamo scoperto che esiste una percentuale bassa, ma considerevole, di pazienti con IBD e con AUD”, ha concluso Siddiqui. “La diagnosi concomitante di AUD è associata a un rischio più elevato di mortalità. A causa di questo rischio più elevato, dovrebbe essere consigliato lo screening dei pazienti con IBD per il consumo di alcol e di conseguenza gestiti”.

In conclusione, insieme all’uso di oppioidi, al supporto sociale inadeguato e ai disturbi psicologici, l’abuso di alcol contribuisce alla morbilità e alla mortalità nelle IBD.

Riferimenti

Siddiqui M, et al. Abstract 254. Presented at: Digestive Disease Week; May 21-23, 2021 (virtual meeting).