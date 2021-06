Una coppia ha già lasciato Temptation Island

Temptation Island 2021, prime anticipazioni: una coppia ha già lasciato il programma che debutterà il 30 giugno su Canale 5

Dal 30 giugno, in prima serata su Canale 5, torna Temptation Island. Narratore del programma Filippo Bisciglia chiamato a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei dodici protagonisti di questo viaggio. Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico metteranno alla prova il loro amore divisi nei rispettivi villaggi per 21 giorni. Ad accompagnarli in questo viaggio nei sentimenti 25 single, 12 donne nel villaggio dei fidanzati e 13 uomini in quello delle fidanzate. I componenti delle coppie che arriveranno alla fine del programma dovranno sciogliere ogni dubbio al falò di confronto finale e decidere se tornare a casa insieme o uscire separati.

LEGGI ANCHE: LE COPPIE DI TEMPTATION ISLAND 2021

UNA COPPIA HA LASCIATO IL PROGRAMMA (SPOILER ALERT)

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le registrazioni della nuova edizione del programma proseguono senza sosta all’Is Morus Relais in Sardegna. Come si legge su Novella 2000, uno dei fidanzati avrebbe scavalcato le recinzioni per raggiungere la sua fidanzata. Un gesto – come quello compiuto da Ciro Petrone nella seconda edizione di Temptation Island Vip – fatto per gelosia. Non sono stati svelati, però, ulteriori dettagli su colui che ha infranto le regole del programma.