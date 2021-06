Temptation Island 2021: svelate le nuove coppie

Pronti per un nuovo viaggio dei sentimenti? Il ‘Virgilio’ di Temptation Island sarà come sempre Filippo Bisciglia. Il volto del programma non solo guiderà il programma ma sarà pronto ad asciugare le lacrime dei fidanzati e delle fidanzate, a dare consigli, ad essere il loro psicologo e a regalare risate e spensieratezza. Senza dimenticare i temibili mini pc attraverso cui i protagonisti osservano i comportamenti del proprio partner. L’appuntamento con il reality dei sentimenti, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è per il 30 giugno in prima serata su Canale 5.

TEMPTATION ISLAND 2021, LE COPPIE

STE E CLAUDIA

Claudia e Ste Stanno insieme da quattro anni e mezzo ed è Claudia a scrivere al programma. Si sarebbero dovuti sposare l’anno scorso ma il matrimonio è saltato.

VALENTINA E TOMMASO

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo di Valentina. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui… Come andrà il loro viaggio nei sentimenti?

MANUELA E STEFANO

Dopo i tradimenti di Stefano, è Manuela a scrivere al programma per capire se può ancora fidarsi e continuare la loro relazione.

JESSICA E ALESSANDRO

Jessica e Alessandro sono fidanzati da sette anni. Da quando sono andati a convivere, circa 2 anni fa, lui sarebbe diventato freddo e troppo distratto dallo smartphone, dal lavoro e dalla palestra. Il risultato? Non escono mai di casa. Lei vorrebbe uscire da questa situazione, lui invece non si sente di rimproverarsi nulla.

NATASCIA E ALESSIO

Natascia e Alessio sono fidanzati da due anni e mezzo e convivono da un anno. È stata lei a scrivere al programma perché si sente troppo giudicata da lui. Alessio, dal canto suo, si sente trascurato da Natascia e quindi si comporta così. Lei però, come dice nel video, lo trascura perché non si sente apprezzata da lui. Riusciranno ad uscire da questo circolo vizioso?

FEDERICO E FLORIANA

Federico e Floriana sono fidanzati da 2 anni. Lei afferma che all’inizio della loro relazione andata tutto bene. Ad un tratto, però, lui avrebbe iniziato a non corteggiarla più come faceva una volta. A scrivere al programma è stata Floriana perché vuole capire se Federico la ama veramente o sta con lei solo per abitudine.