Previsioni meteo 26 giugno 2021: nuova fiammata africana in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 26 giugno 2021: nuova rimonta anticiclonica tra domani e lunedì, temperature massime e afa in aumento

Il mese di Giugno si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna della stabilità ma anche del caldo che ormai da giorni non dà tregua alle regioni del Centro e del Sud Italia. Nella giornata di oggi, secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, saranno quattro le città da bollino rosso, cifra destinata però ad aumentare. Tra domani e lunedì infatti una nuova rimonta anticiclonica farà salire temperature massime e afa, con il conseguente aumento delle città italiane da bollino rosso e bollino arancione. Il clima risulterà dunque ancora asciutto, ad eccezione di isolati temporali pomeridiani sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS gli ultimi giorni del mese di Giugno non vedranno variazioni di rilievo con il picco di questa nuova ondata di caldo atteso per martedì, quando in alcune località si potranno superare i +40°C. L’inizio di Luglio potrebbe invece vedere un ritorno del maltempo al Nord, mentre sulle regioni centro-meridionali il clima sarà ancora asciutto anche se con caldo nella norma.

Intanto per oggi, sabato 26 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, qualche addensamento tra Alpi e Liguria. Al pomeriggio precipitazioni sporadiche sull’arco alpino, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile con ampi spazi di sereno. Nessuna variazione nelle ore notturne.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli del tutto sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ancora cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno.

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali, qualche velatura in transito sulla Sicilia ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nuvolosità irregolare tra Sicilia e Calabria, altrove nessuna variazione attesa. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento specie sui settori meridionali della regione. Poco nuvoloso in serata con tempo stabile su tutti i settori.

Temperature minime in calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord; massime stabili o in aumento al Nord, in calo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.