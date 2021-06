Previsioni meteo 21 giugno 2021: il caldo si sposta al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 giugno 2021: temperature oltre le medie stagionali sulle regioni centro-meridionali, meno caldo al Nord

Dopo un weekend caratterizzato da caldo e afa anche questo inizio di settimana vedrà lo stesso scenario meteo su gran parte dell’Italia. Un robusto campo di alta pressione di matrice africana in queste ore si sta spostando verso il meridione, dove avremo cieli sereni ma caldo in aumento. Correnti più fresche spazzeranno invece via l’afa sulle regioni settentrionali, come rileva anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS sarà una settima rovente sulle regioni centro-meridionali, sulle quali insisterà l’anticiclone africano. Temperature con picchi fino a +40°C sono attese soprattutto in Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna mentre sul resto del Centro-Sud farà caldo ma con valori termici inferiori. Discorso opposto al Nord, dove il clima risulterà in linea con le medie stagionali e avremo anche piogge su arco alpino e Prealpi.

Intanto per oggi, lunedì 21 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile sulle pianure e qualche rovescio sull’arco Alpino centro-orientale e sulla Liguria. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle Alpi; altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sulle regioni del nord-ovest; variabilità asciutta altrove.

Al Centro al mattino nubi sparse su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio maggiori aperture su Toscana, Umbria e Marche, con qualche nube sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare sparsa, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora tempo stabile con ancora cieli coperti, poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni meridionali.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Centro e al Sud, in calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.