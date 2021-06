Previsioni meteo 19 giugno 2021: arriva il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, sabato 19 giugno 2021: sei città da bollino arancione per la prima ondata di caldo africano dell’estate

Condizioni meteo estive sull’Italia dove ci attende un weekend in compagnia del caldo africano grazie all’anticiclone che in queste ore sta abbracciando la nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni da Nord a Sud, con assenza di precipitazioni pomeridiane rispetto a quanto avvenuto nei giorni scorsi. In aumento caldo e afa, specie sulle regioni centro-settentrionali con le prime sei città da bollino arancione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani, come rileva anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, raggiungeremo il picco di questa ondata di caldo con possibili picchi fino a +40°C sulle Isole maggiori. Primo bollino rosso della stagione a Brescia, mentre aumenteranno le città da bollino arancione. A seguire è attesa una rinfrescata al Nord, mentre il caldo proseguirà al Centro-Sud.

Intanto per oggi, sabato 19 giugno 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco nuvolosi sulle aree di Nord-Ovest, maggiori aperture altrove. Al pomeriggio locali piogge sull’arco Alpino e velature in transito su gran parte del settentrione. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Condizioni meteo stabili sulle regioni centrali: al mattino qualche addensamento innocuo sui settori Tirrenici, sereno altrove. Al pomeriggio ancora asciutto con poche nubi su Toscana, Umbria e Marche. In serata nessuna variazione di rilievo con prevalenza di cieli sereni.

In Toscana tempo asciutto nelle ore diurne con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli velati.

Giornata del tutto soleggiata al meridione: al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, qualche nube sui settori occidentali della Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, se non un aumento della nuvolosità sull’Appennino meridionale. In serata tempo pienamente stabile con cieli sereni.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

