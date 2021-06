Previsioni meteo 16 giugno 2021: possibili temporali pomeridiani

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 giugno 2021: bel tempo sull’Italia ma possibilità ti attività temporalesca nelle ore pomeridiane su Alpi e zone interne del Centro

Dopo un lungo periodo instabile finalmente sono arrivate le belle giornate con temperature gradevoli, senza caldo eccessivo. L’attuale scenario sinottico mostra un vasto campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana che abbraccia la nostra Penisola, dove anche nella giornata di oggi si registreranno condizioni di tempo in prevalenza stabile. Il sole sarà dunque protagonista e avremo caldo nella norma, in attesa della fiammata africana prevista per il weekend, come rileva anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Attenzione solo a possibili temporali tra pomeriggio e sera su aree alpine e prealpine e zone interne del Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani saranno possibili piogge pomeridiane a macchia di leopardo, mentre per il prossimo fine settimana i modelli confermano l’arrivo di un’ondata di caldo africano. La durata sarà piuttosto breve al Nord e parte del Centro, dove già da lunedì correnti fresche spazzeranno via l’afa, accompagnate però da possibili temporali.

Intanto per oggi, mercoledì 16 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche maggiore addensamento al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sui rilievi alpini e appenninici. Qualche pioggia anche sul resto del Piemonte. In serata condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità irregolare al Nord-Ovest.

Al Centro al mattino tempo stabile con velature estese su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con pogge e temporali sui rilievi appenninici e su Umbria e zone interne della Toscana. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulle coste tirreniche.

In Toscana poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, temporali attesi al pomeriggio sulle zone interne della regione; in serata il tempo tornerà ad essere stabile su tutti i settori con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature estese e cieli sereni sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con qualche pioggia sui rilievi della Sardegna. In serata nessuna variazione con cieli sereni su tutte le regioni.

In Calabria tempo asciutto nella giornata: ampi spazi di sereno alternati a velature in transito su tutto il territorio. In serata il tempo si manterrà stabile con transito di nubi alte.

Temperature minime in diminuzione al Nord e sulle Isole e in aumento sulle altre regioni; massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.