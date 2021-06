Previsioni meteo 5 giugno 2021: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 5 giugno 2021: l’anticiclone cede al Nord Italia e parte del Centro, in arrivo piogge e temporali

Il mese di giugno, iniziato in compagnia dell’anticiclone africano, sta per addentrarsi in un periodo decisamente instabile, a causa dell’influsso di correnti instabili di matrice atlantica. Una perturbazione infatti ha messo nel mirino il settentrione e a seguire anche le regioni centrali. Oggi sono attese dunque piogge al Nord e, nella prima parte della giornata, anche sulle coste tirreniche delle regioni centrali. Clima ancora asciutto e caldo al Sud, che continua ad essere protetto dall’alta pressione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domenica e lunedì le precipitazioni si estenderanno anche alle regioni centrali, specie sul versante Adriatico. Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da instabilità, che potrebbe riguardare anche il Sud peninsulare. Temporali pomeridiani sul resto della Penisola ci accompagneranno almeno per tutta la prima decade di giugno.

Intanto per oggi, sabato 5 giugno 2021, al Nord Italia maltempo nelle ore diurne, con fenomeni anche intensi specie a ridosso dell’arco alpino, più asciutto sulle pianure. Precipitazioni in graduale esaurimento nelle ore notturne, con residue piogge tra Trentino, Triveneto e Alpi Piemontesi; altrove cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro al mattino attese precipitazioni sulle coste Tirreniche, altrove cieli in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge localizzate tra Toscana e Umbria, poche nubi sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito.

In Toscana piogge sparse in mattinata su gran parte della regione, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole qualche pioggia al mattino tra coste Campane e Sardegna, mentre altrove i cieli risulteranno parzialmente coperti. Nessuna variazioni di rilievo nel corso delle ore pomeridiane, con tempo più asciutto e nuvolosità insistente. Condizioni meteo stazionarie in serata, ad eccezione di un peggioramento atteso nelle ore notturne sulla Sardegna.

In Calabria tempo asciutto nelle ore diurne con nuvolosità irregolare sia al mattino sia al pomeriggio su tutto il territorio; qualche nube anche in serata sempre con tempo asciutto.

Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.