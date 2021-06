Previsioni meteo 1 giugno 2021: caldo in arrivo con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, martedì 1 giugno 2021: l’anticiclone africano si estende sul Mediterraneo, temperature massime in aumento anche sull’Italia

Dopo un mese di Maggio a fasi alterne, condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in queste prime ore di Giugno grazie all’anticiclone africano che si sta estendendo sul Mediterraneo. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni su tutta la Penisola, con temperature massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la settimana sarà caratterizzata da una fase stabile con caldo in aumento per un assaggio d’estate. Anche nei prossimi giorni infatti le piogge potranno interessare solo l’arco alpino trova ulteriori conferme un possibile peggioramento verso la fine del prossimo weekend.

Intanto per oggi, martedì 1 giugno 2021, al Nord Italia tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con locali piogge su Alpi e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. Tra la sera e la notte residue precipitazioni al Nord-Ovest.

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più al pomeriggio sui rilievi interni con isolate piogge non escluse. Poco nuvoloso in serata con tempo asciutto.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ove non si escludono isolate piogge o acquazzoni. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata con cieli poco nuvolosi.

Tempo stabile al Sud al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche fenomeno non escluso al pomeriggio su zone interne di Calabria e Isole Maggiori. Tra la sera e la notte molte nuvole in transito ma con tempo asciutto, possibili pioviggini su Sardegna e Sicilia.

In Calabria cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori con tempo asciutto mentre al pomeriggio avremo nuvolosità in sviluppo sulle zone interne con qualche acquazzone associato. Stabile in serata con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime in diminuzione e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.