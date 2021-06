India: donna nuda nella notte scambiata per un alieno

Una donna nuda che cammina nella notte lungo una strada dell’India scambiata per un extraterrestre: il video è diventato virale

Un video su uno strano avvistamento a Jharkhand, a nord dell’India, sta facendo discutere il web. Nelle immagini si vede camminare di notte, lungo il ciglio della strada, quella che sembra essere una creatura aliena. Una figura alta, snella e nuda, come quelle rappresentate nei film di fantascienza. Effettivamente, ad un fugace sguardo la sagoma può davvero sembrare un umanoide extraterrestre. Il video, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha fatto il giro dei social, e molti utenti hanno anche taggato la NASA per chiedere spiegazioni. Ma, ovviamente, la verità è un’altra.

Il video della donna nuda scambiata per una creatura aliena

Benché oggettivamente strano, il video non ha immortalato nulla di extraterrestre. Lo conferma l’uomo che ha ripreso le immagini, che intervistato dal canale di notizie locale, Jan Doot News, ha affermato che quella spettrale figura altri non era che una donna nuda che camminava di notte.

Deepak Henbrom, l’uomo del video, sostiene infatti che la clip che circola in rete, in realtà, è solo un piccolo estratto di tutto il video, di cui lui è in possesso.

Al momento il filmato integrale ancora non è stato diffuso.