The Grey Man: Chris Evans si infortuna sul set

Chris Evans non è di certo un attore che si tira indietro dalle scene più difficili. Ne sono prova i lividi che il 39enne ha mostrato su Instagram recentemente. L’ex Captain America ha iniziato le riprese di The Grey Man, il film dei fratelli Russo (The Avengers) che lo vedrà accanto a Ryan Gosling, quest’ultimo nei panni del protagonista. Nel cast anche la star di Bridgerton Regé-Jean Page.

Il lungometraggio, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un action thriller tratto dal romanzo omonimo di Marc Greany, le scene fisiche perciò non mancano. E proprio Evans e Gosling avrebbero già registrato parecchie scene di lotta. Il risultato è sulle braccia del primo. “È come guardare le foglie cambiare colore in autunno- scrive l’attore su Instagram- ma condensato in un doloroso pomeriggio (sono rimasto coinvolto in una piccola rissa con l’uomo grigio)”. I fratelli Russo non hanno ancora annunciato una data di uscita della pellicola.