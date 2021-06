Previsioni meteo Italia 12 giugno 2021: caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 12 giugno 2021: stop ai temporali pomeridiani, l’anticiclone porta la Penisola verso la prima ondata di calore

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore a causa della rimonta anticiclonica che nei prossimi giorni regalerà tanto sole ma anche caldo e afa. Dopo una settimana caratterizzata da instabilità pomeridiana con piogge e temporali su gran parte della Penisola, nella giornata di oggi il clima risulterà in prevalenza asciutto anche se non sono esclusi residui rovesci a macchia di leopardo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani un robusto promontorio anticiclonico inizierà ad estendersi sull’Italia, dove avremo clima asciutto e caldo in deciso aumento. La prossima settimana vedrà dunque l’arrivo della prima ondata di calore di questa estate, con i termometri che saliranno fino a +35°C dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud. L’anticiclone resisterà almeno fino a domenica prossima, garantendo cieli sereni su tutta la Penisola.

Intanto per oggi, sabato 12 giugno 2021, al Nord Italia al mattino velature in transito su tutti i settori. Nel corso delle ore pomeridiane possibilità di isolati rovesci specie sui settori Alpini e localmente sull’Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

Al Centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli velati. Al pomeriggio possibili precipitazioni sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata tempo asciutto con cieli che nelle ore notturne volgeranno ad essere sereni.

In Toscana tempo in prevalenza stabile con qualche nube sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche pioggia sulla Calabria. Al pomeriggio si attendono rovesci anche a carattere di temporale su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Migliora in serata con ampi spazi di sereno sulle regioni sopracitate, poco nuvoloso altrove.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio nelle ore diurne e temporali sui settori centrali della regione. Miglioramento atteso nelle ore serali.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime stabili o in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.