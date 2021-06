Previsioni meteo Italia 11 giugno 2021: nel weekend arriva l’estate

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 giugno 2021: ultime ore di instabilità pomeridiana sull’Italia, nel fine settimana torna l’anticiclone

L’instabilità pomeridiana continua ad insistere sull’Italia. Come abbiamo visto nei giorni appena trascorsi, nonostante al mattino le condizioni meteo siano stabili e i cieli soleggiati, durante le ore pomeridiane il tempo va peggiorando con temporali sui rilievi ma anche sulle zone interne. Sarà così anche nella giornata di oggi, con possibili piogge e temporali lungo tutto lo Stivale, ma nel corso del weekend la situazione è destinata a cambiare in meglio.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è attesa infatti una rimonta dell’anticiclone da domenica, con lo stop alle precipitazioni pomeridiane al Centro-Nord e maggiore instabilità al meridione, con la circolazione di aria più fredda in quota. Sulle regioni centro-settentrionali è attesa inoltre la prima ondata di calore di questa estate, con temperature oltre i valori medi stagionali specie nel corso della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 11 giugno 2021, al Nord Italia al mattino nubi sparse con locali piogge nelle zone tra Veneto e Trentino, più stabile al Nord-Ovest con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nel pomeriggio con temporali sparsi, più stabile sulla Pianura Padana. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi e residui piovaschi sulle Alpi.

Al Centro tempo stabile nel corso delle ore mattutine, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità nel pomeriggio con temporali sugli Appennini di Lazio e Abruzzoin sconfinamento sul Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Migliora in serata con residui piovaschi ancora sugli Appennini; attese aperture nella notte.

In Toscana cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio; al pomeriggio piogge e locali temporali interesseranno le zone interne della regione per poi esaurirsi in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temporali attesi al pomeriggio su Appennini, regioni tirreniche, Sicilia orientale e Sardegna orientale, più stabile sul versante adriatico. Condizioni meteo stabili in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi e residui fenomeni sui rilievi.

In Calabria asciutto al mattino con qualche nube sparsa su tutto il territorio; temporali nel pomeriggio sulle zone settentrionali della regione e sulla Sila. Migliora nel corso della serata.

Temperature minime stazionarie o in diminuzione al Centro e in aumento sulle altre regioni, massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.