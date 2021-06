Previsioni meteo 8 giugno 2021: maltempo diffuso nel pomeriggio

Le previsioni meteo di oggi, martedì 8 giugno 2021: continua la fase di tempo instabile sull’Italia con piogge e temporali su tutta la Penisola nelle ore pomeridiane

Nel weekend appena trascorso le condizioni meteo sono peggiorate decisamente rispetto ai primi giorni di Giugno, a causa dell’arrivo di due fronti instabili che hanno portato piogge, temporali e grandinate sparse. Anche nella giornata di oggi il maltempo sarà grande protagonista, specie nel corso del pomeriggio quando sono attese precipitazioni diffuse su gran parte della Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nel resto della settimana non sono attese variazioni di rilievo sotto il profilo meteo, con l’instabilità che sarà ancora protagonista. Avremo dunque altre piogge e temporali nel corso della giornata su quasi tutte le regioni italiane. Resta ancora un’incognita il ritorno dell’anticiclone e del bel tempo: ci sarà comunque da attendere almeno fino alla metà del mese.

Intanto per oggi, martedì 8 giugno 2021, al Nord Italia nuvolosità compatta al mattino su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con deboli piogge associate; variabilità asciutta altrove. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane, con temporali diffusi su tutte le regioni. In serata residui fenomeni sull’arco Alpino, localmente ancora intensi sul Piemonte. Fenomeni in graduale esaurimento nella notte.

Al Centro al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con qualche pioggia tra Toscana e Abruzzo. Forte instabilità al pomeriggio, con rovesci e temporali, più asciutto sulle coste Toscane. In serata migliora sulle regioni centrali, con residue precipitazioni tra Appennino, basso Lazio e Toscana.

In Toscana instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse nelle ore diurne su gran parte del territorio, locali temporali al pomeriggio sulle zone interne. Fenomeni in generale esaurimento tra la sera e la notte.

Al Sud e sulle Isole tempo instabile al mattino sulle regioni peninsulari, con piogge e nuvolosità irregolare; sereno sulle isole maggiori. Al pomeriggio instabilità sui medesimi settori, con fenomeni più esigui sulla Puglia. Ancora stabile su Sicilia e Sardegna. Fenomeni in attenuazione in serata con piogge ancora su Campania, Basilicata e Calabria.

In Calabria nel dettaglio locali precipitazioni al mattino sui settori settentrionali, tempo asciutto altrove; nel pomeriggio fenomeni temporaleschi interesseranno le zone interne. Residui fenomeni tra la sera e la notte sulle aree settentrionali, stabile altrove.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in rialzo su regioni centrali e Triveneto; stabili o in diminuzione altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.