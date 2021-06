Previsioni meteo 4 giugno 2021: caldo estivo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 giugno 2021: temperature in ulteriore aumento sull’Italia con l’anticiclone africano e primo vero assaggio d’estate

Dopo una primavera trascorsa tutt’altro che stabilmente, con frequenti fasi perturbate, ecco che l’estate sta entrando finalmente nel vivo almeno sotto il profilo meteo. Grazie all’anticiclone africano, infatti, in queste ore sulla nostra Penisola si registrano condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature massime in aumento. La giornata di oggi vedrà dunque caldo in aumento, con valori massimi di poco superiori ai +30°C specie sulle regioni centro-meridionali del versante tirrenico. Possibili temporali pomeridiani interesseranno solo le Alpi e l’Appennino centro-meridionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS purtroppo la fase stabile non avrà lunga durata. Da domani avremo infatti un brusco cambiamento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, dove sono attese piogge e locali rovesci. A seguire, tra domenica e lunedì, le precipitazioni si estenderanno anche alle regioni centrali.

Intanto per oggi, venerdì 4 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche nube tra Piemonte e Valle d’Aosta. Nel pomeriggio sviluppo di nubi con piogge e acquazzoni lungo la catena alpina, asciutto altrove con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli ovunque sereni. Nel pomeriggio non si esclude qualche rapido e isolato acquazzone sui settori appenninici. Ampie schiarite in serata con cieli nuovamente sereni su tutti i settori.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sulle coste e sulle zone interne nelle ore mattutine e pomeridiane; in serata i cieli saranno poco nuvolosi con tempo asciutto.

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con prevalenza di cieli sereni. Locali piogge al pomeriggio specie su zone interne di Molise e Campania. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata con cieli sereni e qualche nube sulla Sardegna.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sia in mattinata sia poi al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola.

