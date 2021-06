A Milano nuova performance di Silvia Bertocchi

A Milano la nuova performance di Silvia Bertocchi con Roberto Dell’era: allo Spazio Arte Tolomeo, va in scena “La leggerezza dell’aria quando esplode”

“La leggerezza dell’aria quando esplode” è il titolo del nuovo lavoro di performance art dell’artista Silvia Bertocchi che verrà presentato oggi allo Spazio Arte Tolomeo in via Ampère 27 a Milano. Per l’occasione l’artista ha chiesto a Roberto Dell’era di accompagnarla nella parte musicale in diretta.

Roberto Dell’era o più semplicemente Dellera, autore, cantante e polistrumentista membro della storica band rock italiana Afterhours oltre che fondatore dei The Wistons sotto lo pseudonimo di Bob Wistons. Inglese d’adozione respira per oltre 10 anni la scena musicale inglese ed internazionale, rientrato in italia entra a fare parte degli Afterhours con i quali realizza tre tour americani e vince al festival di Sanremo il premio della critica nel 2008. Si distingue con collaborazioni con artisti tra i quali Dente, Il Genio e Calibro 35. Sarà quindi parte del nuovo lavoro dal vivo della giovane e molto attiva artista sarda, il suo basso accompagnerà l’azione in diretta, nella quale anche il pubblico verrà coinvolto.

Un binomio singolare questo tra i due artisti che per l’occasione intrecciano più discipline per regalare uno spettacolo unico in cui il pubblico è chiamato a diventare parte dell’atto artistico.

Dopo il successo delle performance ”Sortecerta”, ”Shou” e ‘ ‘I segreti degli altri ”, per Silvia Bertocchi, attrice, autrice, performer e artista visuale classe 1993, è la volta di ”La leggerezza dell’aria quando esplode” sulla quale scrive: ”Da qui parte il nostro loop, spazi e movimenti frammentari velano un percorso persistente in cui il pubblico indossa i guanti e attende il momento di utilizzare strumenti che cambiano sia le forme che le carte in gioco, distruggendo aria creeranno spazi per futuri possibili sulle note di un basso che incolla immagini alla vita”.

La performance verrà presentata nell’ambito dell’apertura della mostra d’arte contemporanea ”FUTURO” nell’ampio spazio espositivo situato in via A.M. Ampère 27 a Milano, zona Piola – Città Studi. L’ingresso è gratuito su prenotazione nel rispetto delle vigenti norme anti-covid (tramite sito web https://spazio-arte-tolomeo.webnode.it o mail mostre.spaziotolomeo@gmail.com ), 3° turno (con performance): 19.00 – 20.30/21.00. Il Vernissage avverrà esclusivamente tramite prenotazione obbligatoria, la quale dovrà essere comunicata allo staff della galleria indicando: -il numero di partecipanti (specificando nome, cognome di ogni individuo per il quale si sta effettuando la prenotazione e un contatto telefonico e/o e-mail al fine di garantire la tracciabilità) -il turno per il quale si vuole effettuare la visita. Tali formalità dovranno essere comunicate all’indirizzo mail con oggetto: “Prenotazione Vernissage Futuro”.