Silvia Bertocchi alla Galleria Cael con “I segreti degli altri”

Nel corso del weekend la Galleria Cael di Milano, ha ospitato ”I Segreti Degli Altri” un lavoro di Silvia Bertocchi, giovane autrice, attrice e pittrice di origini sarde molto attiva nel panorama della performance art.

Seduta al centro della galleria, l’artista regge un cartello che riporta il titolo della performance e attende che il pubblico scriva, su piccoli pezzi di tessuto, un proprio segreto, una confessione intima da condividere solo con colei che in silenzio aspetta, immobile nel suo mini abito rosa shocking.

Alle spalle di Silvia Bertocchi c’è la tela da dipingere, davanti a lei ci sono i segreti di tutti che lei prende in mano uno alla volta, legge, e interpreta con parole e movimenti danzati in un percorso che la porta davanti alla tela, dove attacca il segreto ricevuto con un punto di spillatrice e ci dipinge sopra a mani nude, prima di tornare seduta a reggere il suo cartello.

La performance si è conclusa una volta che sono stati letti e uniti all’opera, i segreti di tutti i presenti – I segreti Degli Altri. L’opera visuale ”I Segreti Degli Altri” tratta dalla performance, è visitabile ed esposta alla Galleria Cael in via Carlo Tenca 11 a Milano fino a 5 Marzo. La galleria oltre al lavoro visuale di Silvia Bertocchi ospita anche opere di artisti provenienti da tutto il mondo in una collettiva che porta il nome di ”Change The Way” curata da Loredana Trestin con Maria Cristina Bianchi.