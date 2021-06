Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo fidanzati

Gossip: Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano insieme dopo la separazione del 2004. I due sono stati recentemente paparazzati a Los Angeles

Jennifer Lopez e Ben Affleck non si nascondono più. Dopo quasi 20 anni dalla loro storia, i “Bennifer” sono di nuovo insieme. Secondo i rumor la passione si è riaccesa nei mesi scorsi, dopo un corteggiamento romantico dell’attore. Lei era ancora impegnata con il giocatore di baseball Alex Rodriguez, con cui doveva sposarsi. Poi lo scorso aprile la rottura e l’inizio della frequentazione con Affleck. I due sono stati recentemente paparazzati a Los Angeles, abbracciati e in intimità mentre si recavano in un ristorante.

Una vecchia storia

Jennifer Lopez e Ben Affleck, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono stati insieme per circa due anni, dal 2002 al 2004. Nonostante il breve periodo, sono stati tra le coppie più paparazzate e chiacchierate dell’epoca. I due si sono separati poco prima delle nozze: lui si è risposato un anno dopo con Jennifer Garner, dalla quale ha divorziato nel 2018, Jennifer Lopez è convolata a nozze con Marc Anthony, concludendo il matrimonio nel 2014.