Oltre 60 specie animali possono ridere come gli umani

Università della California: almeno 65 specie animali possono ridere proprio come gli esseri umani. Tra queste: cani, volpi, foche, mucche, e manguste

Non solo iene. Secondo uno studio americano sono almeno 65 le specie animali in gradi di ridere come gli essere umani. Tra queste foche, mucche, cani, manguste e alcune specie di uccelli, come i parrocchetti e le gazze australiane. E’ quanto emerge da uno studio dell’antropologo Sasha Winkler e del ricercatore esperto in comunicazione Greg Bryant dell’Università della California di Los Angeles pubblicato sulla rivista Bioacoustics.

Analizzando studi condotti in passato sul comportamento animale, gli studiosi hanno trovato registrazioni di vocalizzazioni emesse dagli animali mentre giocano. I risultati potrebbero aiutarci a comprendere meglio la forma e la funzione della risata umana, oltre al suo ruolo nell’evoluzione del comportamento sociale.

“Questo lavoro – ha commentato Bryant – illustra bene come un fenomeno una volta considerato particolarmente umano risulta essere strettamente legato al comportamento condiviso con specie separate dagli esseri umani da decine di milioni di anni”. Nel loro studio, i due scienziati hanno cercato informazioni quindi su vocalizzazioni registrate rumorose o silenziose, brevi o lunghe, acute o basse, formate da un singolo richiamo o da un modello ritmico.

Lo scopo era quello di individuare caratteristiche note dei suoni di gioco. Si pensa che tali vocalizzazioni aiutino a enfatizzare la natura non aggressiva del gioco, una funzione necessaria nel regno animale in cui gran parte del gioco assume la forma di attività apparentemente violente e combattimenti simulati. “Quando ridiamo, spesso forniamo informazioni ad altri sul fatto che ci stiamo divertendo e invitiamo anche altri a unirsi”, ha affermato Winkler. Alcuni studiosi hanno suggerito che questo tipo di comportamento vocale è condiviso da molti animali che giocano.