Artrite psoriasica: trapianto di microbiota fecale inefficace

In pazienti affetti da artrite psoriasica (PsA) il trapianto di microbiota fecale non è risultato migliore del placebo nel trattare la malattia attiva. Sono deludenti, pertanto, i risultati di questo piccolo trial clinico randomizzato, pubblicato su ARD, che si proponeva di verificare la fondatezza di un intervento di questo tipo, alternativo alla terapia farmacologica tradizionale.

Razionale e disegno dello studio

“Per quasi un secolo, l’ipotesi dell’esistenza di un legame tra le infezioni enteriche e le artriti reattive ha portato a proporre l’esistenza di un asse intestino-articolazioni, avente nel microbiota intestinale il punto di contatto – scrivono i ricercatori nell’introduzione allo studio”.

L’interesse per questa ipotesi è cresciuto ulteriormente con il miglioramento della comprensione dei meccanismi alla base delle disbiosi intestinali e delle malattie: la ridotta eterogeneità del microbiota intestinale e l’esistenza di pattern di composizione microbica anomali sono state documentate in diverse patologie quali le malattie infiammatorie intestinali, l’artrite reumatoide e quella psoriasica.

Ciò ha portato ad incoraggiare le ricerche sul legame ospite-microbiota e le alterazioni a cascata del sistema immunitario che sono alla base di molte artriti immuno-mediate, anche al fine di implementare terapie basate proprio sul microbiota.

Mentre il trapianto di microbioma fecale (FMT) si è dimostrato utile a livello terapeutico nelle malattie infiammatorie intestinali, non era ancora noto, fino ad oggi, il potenziale di questo intervento per altre malattie immunomediate.

Su questi presupposti è stato disegnato un piccolo studio “proof-of concept”, che ha incluso 31 pazienti con PsA poliartritica attiva nonostante il trattamento con MTX a dosaggio pari o superiori a 15 mg/die.

Entrando nei dettagli dello studio, il materiale fecale trapiantato è stato ottenuto da donatori sani, e collocato nella terza parte del duodeno di questi pazienti a dosi pari a 50 grammi.

L’endpoint primario dell’insuccesso terapeutico era definito dalla necessità di ricorrere a più di una iniezione intra-articolare di steroidi o da quella di intensificare il trattamento con DMARDcs o biologici.

Tra gli endpoint secondati aggiuntivi vi erano la variazione a 26 settimane dell’indice di disabilità HAQ-DI e dal numero di pazienti che raggiungeva la risposta ACR20.

I due gruppi in studio presentavano caratteristiche molto simili, con due pazienti su tre di sesso femminile, un’ età media pari a 51 anni e una durata di malattia pari almeno a 4 anni.

I livelli dell’indice HAQ-DI erano pari a 0,83, mentre la media della conta di articolazioni dolenti e tumefatte si attestava su valori pari a 16,1 e 7,1, rispettivamente.

Risultati principali

Durante le 26 settimane di osservazione, l’insuccesso terapeutico si è manifestato più frequentemente tra i pazienti del gruppo FMT rispetto a quelli controllo (60% vs. 19%), per un rischio relativo grezzo pari a 3,20 (IC95%= 1,06-9,62; p=0,018).

A 12 settimane, il 53% di pazienti del gruppo FMT aveva iniziato un trattamento con un farmaco biologico rispetto al 13% del gruppo di controllo, con una mediana del tempo di avvio della terapia con DMARDb pari a 32 giorni nel gruppo FMT rispetto a 99 giorni nel gruppo di controllo.

La variazione del punteggio HAQ-DI, indicativa di miglioramento della funzione fisica, è risultata maggiore nel gruppo di controllo, attestandosi su una stima pari a -0,3 (IC95%= -0,44; -0,15) rispetto a -0,07 nel gruppo FMT (IC95%= -0,22; 0,09).

Non sono state rilevate differenze tra ii gruppo FMT e quello di controllo relativamente alla proporzione di pazienti soddisfacenti la risposta ACR20 (47% vs. 50%; RR=0,93; IC95%= 0,45-1,94).

Il trapianto di microbiota fecale non ha dato, invece, problemi di safety di particolare rilevanza rispetto al gruppo di controllo. La maggior parte degli AE registrati sono stati nausea, vomito e flatulenza.

Limiti e implicazioni dello studio

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno sottolineato come l’insuccesso terapeutico si sia manifestato molto presto dopo il trapianto nei pazienti del gruppo FMT. A causa dell’attività di PsA paragonabile tra i due gruppi in studio al basale, i risultati suggeriscono che FMT da donatori selezionati potrebbe addirittura peggiorare i sintomi di PsA.

Tra i fattori che potrebbero aver contribuito negativamente al tasso di insuccesso terapeutico nel gruppo FMT è stata ipotizzata la possibilità che fattori non infiammatori come il danno strutturale potrebbero aver influenza la decisione dei pazienti e dei loro medici curanti di iniziare la terapia con farmaci biologici, come pure il riscontro di malattia attiva e di coinvolgimento poliartritico.

Tra i limiti dello studio, si segnala la ridotta numerosità del campione di pazienti considerato. Di qui, secondo i ricercatori, la necessità di condurre studi di dimensioni più ampie, insieme all’esplorazione degli effetti immunologici e ad un’analisi approfondita della composizione e del potenziale funzionale del microbiota, sia nel donatore che nel paziente ricevente il trapianto.

