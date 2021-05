Povertà mestruale più diffusa e più vicina di quanto si pensi

LA SOLUZIONE CHE FA ANCHE RISPARMIARE ESISTE

Considerando che le donne mediamente hanno le mestruazioni per 2.281 giorni nella loro vita (per un totale di più di 6 anni) e possono ritrovarsi a spendere € 11.000 in prodotti mestruali, Intimina offre un’alternativa mestruale economica, sana ed ecologica.

Le coppette mestruali fanno risparmiare in quanto durano fino a 10 anni e salvaguardano l’ambiente, poiché una coppetta mestruale sostituisce migliaia di assorbenti e tamponi. Inoltre, sono realizzate in silicone per uso medico, che è comodo da usare e può aiutare a eliminare l’odore e la sensazione di secchezza.