Come le cicale è il nuovo romanzo di Fiore Manni

Dall’amatissima autrice e influencer Fiore Manni, che proprio di recente ha aperto il suo cuore ai fan raccontando del suo matrimonio segreto, una storia di educazione sentimentale delicata ed emozionante.

“Un libro – dice l’autrice – che avrei voluto leggere da adolescente quando, come Teresa, ho sentito per la prima volta il cuore battere per un’altra ragazza.

Una lettura perfetta per tutti quei ragazzi che stanno uscendo dal bozzolo senza sapere ancora chi sono.