Previsioni meteo 25 maggio 2021: torna il sereno al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 25 maggio 2021: bel tempo e temperature in aumento anche sulle regioni settentrionali dopo le piogge di inizio settimana

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del Nord Italia dopo le piogge che hanno caratterizzato l’inizio della settimana. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli sereni su tutta la nostra Penisola, con temperature massime in aumento specie sulle aree settentrionali del Paese.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la settimana proseguirà con tempo in prevalenza stabile su tutta la Penisola, ad eccezione della giornata di giovedì quando saranno possibili piogge pomeridiane al settentrione. La fase stabile dovrebbe accompagnarci fino all’inizio di giugno, quando potrebbe tornare il maltempo al Centro-Nord. Considerata la distanza temporale, serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, martedì 25 maggio 2021, al Nord Italia condizioni meteo in graduale miglioramento: al mattino nubi irregolari e qualche pioggia tra Trentino e Triveneto. Al pomeriggio instabilità localizzata anche sull’Emilia Romagna, altrove ampi spazi di sereno. In serata assenza prevalente di nubi e tempo stabile.

Giornata soleggiata e stabile al Centro: al mattino qualche addensamento sul basso Lazio, altrove cieli del tutto sereni. Al pomeriggio possibili rovesci sull’Abruzzo, altrove condizioni meteo stazionarie. Residue piogge in Abruzzo in serata, cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori.

In Toscana addensamenti sparsi nel corso della mattinata ma con tempo asciutto su tutti i settori, maggiori aperture al pomeriggio sia sulla costa che sulle zone interne. In serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Giornata all’insegna della stabilità al meridione: al mattino cieli velati su Campania, Basilicata e settori Tirrenici della Sicilia. Al pomeriggio prevalenza di cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno e qualche velatura sparsa, specie sulle regioni peninsulari.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampie schiarite alternate a nubi diffuse.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.