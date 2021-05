Previsioni meteo 24 maggio 2021: maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 24 maggio 2021: intensa perturbazione in arrivo al Nord e parte del Centro con forti piogge e temporali, caldo al Sud

Dopo un weekend con condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia e caldo estivo al Sud, torna il maltempo. Nella giornata di oggi, infatti, una intensa perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali dove sono attese piogge, localmente anche di forte intensità. Tempo stabile e soleggiato, invece, al Sud grazie all’anticiclone africano che regala un assaggio d’estate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani la perturbazione condizionerà il meteo sulla nostra Penisola, con possibilità di precipitazioni sulle regioni centro-settentrionali. Conferme, a seguire, per un deciso miglioramento grazie ad una nuova rimonta anticiclonica.

Intanto per oggi, lunedì 24 maggio 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge diffuse anche di forte intensità, precipitazioni più blande sulla Romagna. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali diffusi, anche a carattere di nubifragio specie sui settori Alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di maltempo al Nord-Est con piogge e temporali, migliora al Nord-Ovest.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con nuvolosità in transito. In serata deboli piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto tra Lazio e Abruzzo ma con molte nuvole.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, molte nubi sulla Sardegna con deboli piogge. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni, qualche nube su Sardegna e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutte le regioni.

Temperature minime e massime in calo al Nord, in generale aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.