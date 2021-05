Una nuova rete di Esperti di CMT in Toscana

Nasce in Toscana un nuovo network di centri per la presa in carico di pazienti con CMT, la malattia di Charcot-Marie-Tooth

Grazie alla collaborazione tra ACMT-Rete e USL Toscana Centro, i pazienti con CMT troveranno anche in Toscana una rete di neurologi esperti nella presa in carico e nel trattamento di persone con malattia di Charcot-Marie-Tooth.

La CMT è una malattia neuromuscolare invalidante del sistema nervoso periferico, che colpisce prevalentemente mani e piedi e non ha una cura. Una delle difficoltà più grandi che i pazienti incontrano è ottenere una diagnosi e trovare un medico che conosca bene la patologia e sappia consigliare al meglio il paziente sui trattamenti ad oggi a disposizione. Per questo ACMT-Rete è da anni impegnata nella creazione su tutto il territorio nazionale di una rete di specialisti esperti con varie specializzazioni (Neurologia, Fisiatria, Chirurgia, Fisioterapia, Genetica) che possano supportare al meglio i pazienti, denominata MedCenter.

La Rete Toscana di Esperti CMT

Il team di esperti CMT dell’USL Toscana Centro è formato da medici competenti e con esperienza della Charcot-Marie-Tooth, ed ha come riferimenti due ospedali a Firenze, uno a Prato, uno a Empoli e uno a Pistoia, con la copertura quasi totale di tutto il territorio del centro Toscana.

La creazione di questa rete è il frutto dell’impegno della nostra volontaria e referente per la regione Toscana, Angela Arcuri, con la preziosa collaborazione del dott. Pasquale Palumbo, direttore di neurologia e neurofisiopatologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato.

I neurologi che hanno gentilmente aderito alla rete hanno istituito degli ambulatori dedicati di riferimento, grazie ai quali potranno guidare i pazienti con CMT lungo tutto il percorso di presa in carico: dalla visita neurologica alle indagini genetiche, dal consulto fisiatrico al trattamento fisioterapico, dalla valutazione ortopedica al supporto dello psicologo, fino ai percorsi per la procreazione assistita, che sono disponibili anche in regione Toscana.

Ecco l’elenco dei Medici esperti CMT del centro Toscana:

Ospedale San Giovanni di Dio (Firenze)

Ospedale Santa Maria Annunziata (Firenze)

Nuovo Ospedale Santo Stefano (Prato)

Ospedale San Giuseppe (Firenze)

Ospedale San Jacopo (Pistoia)

Contatti Referente regione Toscana

Angela Arcuri

ACMT-Rete per la Malattia di Charcot-Marie-Tooth OdV