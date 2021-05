Eataly chiude in Italia ma apre a Londra

Eataly apre a Londra: il primo punto vendita nel Regno Unito si trova a Broadgate, accanto alla stazione di Liverpool Street

Eataly apre a Londra! Il primo punto vendita nel Regno Unito si trova a Broadgate, accanto alla stazione di Liverpool Street, e occupa 4.000 metri quadri che ospiteranno quattro ristoranti, di cui uno all’aperto, il mercato e La Scuola. Alla fine di aprile sono state avviate l’apertura del mercato, del servizio di ristorazione da asporto e della ristorazione all’aperto de “La Terrazza”. Seguiranno a maggio l’apertura dei ristoranti al chiuso e l’avvio de La Scuola: a settembre l’inaugurazione del ristorante “Terra”.

Il mercato di Eataly Londra offrirà oltre 5.000 prodotti italiani e includerà banchi freschi come panificio, macelleria, pescheria, e salumi e formaggi. Più di 2.000 le etichette di vini Doc e Igp, il caseificio produrrà quotidianamente mozzarella e formaggi freschi, mentre “La Via del Dolce” offrirà torte appena sfornate, pasticceria, cannoli e gelato artigianale.

In Italia hanno chiuso i battenti i due negozi di Bari, che aveva cinquantaquattro dipendenti, e di Forlì, che ne aveva trentuno: chiusure legate alle contingenze locali, che avrebbero dovuto essere solo temporanee nel periodo della pandemia, ma che invece ora sono definitive. Per il futuro, è confermata una nuova apertura a Verona insieme a molte altre all’estero, dal Giappone a Dubai, per un format che sembra adattarsi meglio fuori dai nostri confini.

Nicola Farinetti, amministratore delegato, afferma: “Siamo felici di aprire finalmente le porte di Eataly Londra per portare il nostro amore per la cultura enogastronomica italiana anche nel Regno Unito e dare spazio a molti produttori italiani che vi arrivano per la prima volta. Lo stare insieme è al centro dei valori del nostro marchio e, seguendo e implementando tutte le misure di sicurezza necessarie, non vediamo l’ora di aprire il nostro nuovo Eataly per celebrare artigiani appassionati e cibo italiano di alta qualità in una realtà dinamica come Londra”.