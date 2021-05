Sindrome di Sotos: a Roma il primo centro specializzato

Sindrome di Sotos: nasce a Roma, al Policlinico Tor Vergata, il primo ambulatorio italiano dedicato alla valutazione psicodiagnostica e comportamentale

Nasce al Policlinico Tor Vergata di Roma il primo ambulatorio specialistico in Italia dedicato esclusivamente al trattamento della sindrome di Sotos, conosciuta anche come “gigantismo infantile”, una rara malattia genetica caratterizzata da crescita eccessiva durante l’infanzia, eccessivo sviluppo del cranio (macrocefalia), aspetto peculiare del viso e disabilità intellettiva da lieve a grave, in associazione ad altri segni clinici.

Il nuovo ambulatorio si occuperà di effettuare la valutazione psicodiagnostica e comportamentale dei bambini affetti dalla sindrome e svolgerà attività di ricerca con due progetti: uno sulla valutazione del profilo neuropsicologico e un altro sull’associazione con il disturbo dello spettro autistico.

Il Centro è collocato presso l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata ed è stato sviluppato in collaborazione con ASSI Gulliver (Associazione Sindrome di Sotos Italia), impegnata da otto anni al fianco delle famiglie di persone con questa rara sindrome.

Il gruppo di lavoro è diretto dal dottor Luigi Mazzone, in collaborazione con la professoressa Cinzia Galasso e il supporto della psicologa Eugenia Segatori. Presso la medesima struttura è anche possibile, per i ragazzi con sindrome di Sotos, eseguire il vaccino anti-COVID (per prenotazioni: vaccini.autismo@ptvonline.it).