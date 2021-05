Previsioni meteo 16 maggio 2021: pioviggini al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 16 maggio 2021: tempo ancora instabile sulle regioni centro-settentrionali con possibilità di deboli piogge pomeridiane

Tempo in miglioramento in questo weekend sull’Italia ma il Nord e parte del Centro dovranno ancora fare i conti, come accade ormai da qualche giorno, con un po’ di instabilità pomeridiana. Sulla nostra Penisola, nella giornata di oggi, avremo infatti condizioni meteo prevalentemente stabili ma sulle aree centro-settentrionali nel corso del pomeriggio non sono escluse piogge di debole intensità. Più sole e clima caldo al Sud, a causa di vènti di Scirocco.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS i pomeriggi instabili, sempre al settentrione, saranno una caratteristica anche della prima metà della prossima settimana. Tempo più stabile al Centro-Sud, mentre a seguire trova conferme una decisa rimonta dell’anticiclone.

Intanto per oggi, domenica 16 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse generalmente di debole intensità su Liguria, Alpi e Friuli. Al pomeriggio instabilità con piogge e acquazzoni soprattutto su Alpi e Prealpi, locali fenomeni anche sulle pianure specie di Lombardia, Veneto e Friuli. In serata ancora molte nuvole e piogge sparse su Alpi, Liguria, Lombardia e Friuli.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con pioviggini su Toscana e Umbria, asciutto altrove ma sempre con molte nubi. Al pomeriggio locale instabilità tra Toscana, Umbria e Marche con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in prevalenza asciutto con molte nubi in transito su tutti i settori.

In Toscana piogge diffuse nel corso delle ore mattutine e pomeridiane sui settori settentrionali, tempo asciutto altrove con molte nubi irregolari. In serata non si attendono variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti attesi sulle regioni peninsulari associati a isolate piogge. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria nubi sparse in mattinata su tutto il territorio, ma con tempo asciutto; sole prevalente nel pomeriggio su gran parte della regione, qualche nube in più sui settori settentrionali. Cieli sereni in serata.

Temperature minime in calo e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.