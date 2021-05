Previsioni meteo 13 maggio 2021: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 13 maggio 2021: tempo ancora instabile sulle regioni centro-settentrionali con possibilità di piogge nelle ore pomeridiane

Italia divisa in due sotto il profilo meteo, con correnti instabili che sulle regioni del Nord e del Centro determinano maltempo, mentre al Sud il clima è stabile e asciutto. Anche la giornata di oggi non farà eccezione: sulle aree centro-settentrionali della Penisola avremo piogge nelle ore pomeridiane. Discorso diverso, come detto, al meridione dove l’anticiclone continua a regalare giornate soleggiate con temperature gradevoli.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il flusso umido responsabile delle condizioni meteo instabili dovrebbe interessarci fino a dopo il weekend; infatti nella notte tra venerdì e sabato un nuovo impulso perturbato raggiungerà l’Italia portando un intenso peggioramento delle condizioni meteo. Miglioramento atteso nella giornata di domenica, ma ancora acquazzoni pomeridiani colpiranno il Nord Italia.

Intanto per oggi, giovedì 13 maggio 2021, al Nord Italia tempo in progressivo peggioramento al settentrione: al mattino pioviggini sparse sulle regioni del nord-est, asciutto altrove con nubi irregolari. Al pomeriggio forte instabilità su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, piogge sparse altrove. In serata si rinnovano temporali e piogge sui medesimi settori, con neve in calo sulle Alpi fin verso i 1700 metri.

Giornata parzialmente instabile al Centro: al mattino piogge sporadiche tra Toscana, Umbria e Lazio; al pomeriggio instabilità su Appennino e settori Adriatici, tempo variabile altrove. Fenomeni cessati in serata, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana piogge sparse nelle ore diurne sui settori centrali e settentrionali, tempo asciutto sulla Bassa Toscana con cieli prevalentemente poco nuvolosi. In serata il tempo sarà stabile su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge tra Campania e Calabria, maggiori schiarite sulla Sicilia, altrove poco nuvoloso. Al pomeriggio ancora possibili piovaschi sui medesimi settori, migliora anche in Sardegna. In serata attese molte schiarite, con ancora qualche pioviggine sui settori Tirrenici meridionali.

In Calabria possibili piogge nel corso della giornata lungo la costa tirrenica, tempo asciutto sui restanti settori con nubi sparse; in serata non si attendono variazioni.

Temperature minime e massime in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.