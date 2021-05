Previsioni meteo 14 maggio 2021: maltempo nel pomeriggio

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 14 maggio 2021: maltempo sulle regioni centro-settentrionali e coste tirreniche con possibilità di piogge nelle ore pomeridiane

Weekend di metà maggio con l’Italia ancora alle prese con il maltempo. La Penisola infatti continua ad essere interessata da condizioni meteo instabili per l’afflusso di correnti umide che da alcuni giorni stanno portando nuvole e piogge di stampo pomeridiano. La giornata di oggi vedrà dunque altre piogge nel corso del pomeriggio al Nord, regioni centrali e coste tirreniche. Clima più asciutto al meridione, protetto sempre dall’anticiclone.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il flusso umido caratterizzerà il tempo anche nel corso del fine settimana. Tra stasera e domani un nuovo impulso perturbato raggiungerà l’Italia portando un intenso peggioramento delle condizioni meteo. Parziale miglioramento atteso nella giornata di domenica, ma con il rischio di acquazzoni pomeridiani al Nord Italia.

Intanto per oggi, venerdì 14 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità variabile con piogge sparse sul Triveneto, Liguria e Alpi occidentali, con neve sopra i 1500 metri sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio ancora cieli variabili e piogge sparse su tutte le regioni, con locali rovesci e temporali. In serata cieli parzialmente nuvolosi su Piemonte e Valle d’Aosta, nuvoloso con piogge deboli sul resto del Nord.

Al Centro al mattino cieli parzialmente nuvolosi o con nubi sparse e piogge isolate su Umbria e Toscana centro-settentrionale. Al pomeriggio cieli nuvolosi e piogge moderate, asciutto con nuvolosità variabile sul litorale abruzzese. In serata piogge diffuse su tutte le regioni, più intense sul versante tirrenico.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio sia sulla costa che sulle zone interne; in serata non si attendono variazioni con locali temporali sulla Bassa Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli parzialmente nuvolosi e tempo asciutto, piogge sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge su Campania settentrionale e Molise, piogge sparse sulla Sardegna con locali rovesci, tempo asciutto e parzialmente nuvoloso altrove. In serata cieli nuvolosi e piogge sulle regioni peninsulari, parzialmente nuvoloso sulle Isole Maggiori, con piogge isolate su Sicilia settentrionale e Sardegna sud-orientale

In Calabria cieli poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio con tempo stabile; nel pomeriggio si attendono locali piogge sulle coste tirreniche e ioniche, asciutto altrove. Precipitazioni sparse anche in serata su gran parte della regione ad esclusione della costa ionica.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.