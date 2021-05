Previsioni meteo 11 maggio 2021: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 11 maggio 2021: piogge e temporali diffusi sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, più sole al Sud

Puntuale, come annunciata, è arrivata la perturbazione di origine atlantica che in queste ore sta determinando un brusco cambiamento delle condizioni meteo. Il cedimento dell’anticiclone, che ha regalato un anticipo d’estate lo scorso weekend, ha lasciato spazio a correnti fresche e instabili che nella giornata di oggi porteranno piogge diffuse al Nord, regioni del Centro e Sardegna. Atteso anche un calo delle temperature, fino a -10°C, nelle aree colpite dal maltempo. Clima più asciutto invece al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo condizioni di maltempo anche nei prossimi giorni, con precipitazioni su gran parte delle regioni del Centro-Nord. Potrebbero essere risparmiate dal maltempo solo le aree meridionali e le Isole maggiori.

Intanto per oggi, martedì 11 maggio 2021, al Nord Italia giornata del tutto instabile al settentrione: al mattino molte piogge sulle regioni del nord-ovest, con possibili nubifragi tra Liguria, Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta sul Triveneto. Al pomeriggio acquazzoni anche su Emilia Romagna e Trentino, con piogge diffuse. In serata ancora maltempo con piogge e temporali diffusi.

Graduale peggioramento in arrivo al Centro: al mattino precipitazioni sparse sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in estensione su tutte le regioni, con fenomeni più intensi sulla Toscana. In serata possibili nubifragi sui settori Tirrenici, con nuvolosità compatta ovunque.

In Toscana piogge diffuse in mattinata su tutta la regione, peggiora entro il pomeriggio con temporali intensi estesi su tutti i settori. Precipitazioni attese anche nelle ore serali.

Tempo in prevalenza stabile al meridione: al mattino ampi spazi di sereno, eccetto in Sardegna dove saranno possibili piogge diffuse. Al pomeriggio ancora soleggiato su regioni peninsulari e Sicilia e precipitazioni sui medesimi settori. In serata nuvolosità in estensione, con piogge sulla Campania.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutti i settori sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; cieli sereni anche in serata sull’intera regione.

Temperature minime e massime in aumento al Centro-Sud e in calo al Nord.

