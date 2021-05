Previsioni meteo 9 maggio 2021: domenica con il sole

Le previsioni meteo di oggi, domenica 9 maggio 2021: bel tempo su tutta l’Italia grazie all’anticiclone ma a inizio settimana tornerà il maltempo

Weekend all’insegna del bel tempo e del caldo, specie al Sud Italia, grazie all’anticiclone africano che sta regalando in questa domenica condizioni meteo stabili e soleggiate. Anche nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni su tutta la Penisola, con clima gradevole. La fase stabile però non durerà a lungo perché una nuova ondata di maltempo è in agguato.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS una perturbazione raggiungerà l’Italia tra la giornata di domani e martedì: attese piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest, in estensione anche a quelle centrali.

Intanto per oggi, domenica 9 maggio 2021, al Nord Italia al mattino qualche addensamento sulle regioni di Nord-Ovest, sereno su Trentino, Romagna, Veneto e Friuli. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e nuvolosità più compatta in transito, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo su Piemonte e Valle d’Aosta, asciutto altrove con nubi sparse.

Al Centro al mattino tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio velature in transito dai settori occidentali e qualche addensamento in Appennino ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana sole prevalente nelle ore mattutine su gran parte del territorio, qualche nube in più al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni, velature sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni del tempo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

In Calabria ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.