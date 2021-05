Gatto vola da 5 piani e si salva: il video è virale

Il video del gatto che vola dal quinto piano e atterra senza neppure un graffio ha fatto il giro del mondo diventanto subito virale

Un gatto è sopravvissuto e incolume da un volo dal quinto piano di un palazzo in fiamme.

È successo a Chicago, dove un gatto nero è stato ripreso lanciarsi da una finestra per scappare all’incendio. Alla fine della caduta, il micio atterra su tutte e quattro le zampe, quasi rimbalzando, per poi trovare rifugio sotto a una macchina.

Perché i gatti cadono sempre in piedi?

Davvero, non è un modo dire. Anzi. Grazie alla fisica, all’istinto e alla loro fisicità, i gatti sono in grado di atterrare sulle quattro zampe restando, nella maggior parte dei casi, incolumi. Ma come fanno?

In sintesi, nella fase di caduta la loro fluidità gli consente di ruotare velocemente il corpo, riuscendo a posizionarsi con le zampe rivolte verso terra. Curiosamente, i gatti hanno meno probabilità di farsi male se cadono da molto in alto, avendo il tempo materiale di eseguire questa strana contorsione. Quando raggiungono il suolo, la muscolatura robusta e la conformazione “piegata” delle zampe ammortizzano l’impatto.

I gatti hanno davvero nove vite?

