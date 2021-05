La lotta Champions entra nel vivo

Il campionato di Serie A edizione 2020-2021 si avvia alla battute conclusive e con due giornate ancora da disputare tutto è ancora da decidere. Eccetto l’Inter che ha già vinto lo scudetto e Crotone e Parma che invece l’anno prossimo ripartiranno dalla Serie B, quasi tutte le altre squadre sono ancora in lotta per un obiettivo; oggi ci concentreremo proprio sulla lotta Champions che è di gran lunga una delle più belle, incerte ed equilibrate degli ultimi anni.

Il Milan batte la Juve e mette Pirlo alle strette

Il big match della 35a giornata è stato quello che all’Allianz Stadium di Torino ha visto contrapposte la Juventus di Andrea Pirlo e il Milan di Stefano Pioli. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i rossoneri nella ripresa hanno letteralmente annichilito i bianconeri che continuano a dimostrare di essere una squadra con enormi lacune. Grazie alla netta vittoria per 0-3 , il Diavolo è riuscito a portarsi davanti alla Vecchia Signora anche negli scontri diretti e ora con due giornate ancora da disputare vanta tre lunghezze di vantaggio che nei fatti sono quattro. Dopo aver abdicato al sogno scudetto ed essere uscita per l’ennesima volta agli ottavi di Champions League, ora la Juventus rischia di restare clamorosamente esclusa anche dalla prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie. Un risultato che sarebbe catastrofico per la casse societarie già in sofferenza e a cui poco servirebbe la vittoria della finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta in cui al 10 di maggio, secondo le scommesse calcio , a quota 2,40, i bianconeri sono ancora i favoriti.

Il Napoli vola grazie a Victor Osimhen

Chi continua a vincere e convincere è il Napoli di Gennaro Gattuso , che da quando ha ritrovato il centravanti nigeriano Victor Osimhen sta letteralmente volando sulle ali dell’entusiasmo. Eppure il pareggio casalingo contro il Cagliari giunto nei minuti di recupero avrebbe potuto tagliare le gambe alla rincorsa dei partenopei che nelle ultime giornate hanno recuperato 10 punti sulla Juventus e che, ora, ricoprono il quarto posto in solitaria a quota 73 punti. Resta da capire quale sarà il futuro del tecnico calabrese, in scadenza a giugno e ai ferri corti con il presidente De Laurentiis, ma la sensazione è che se dovesse centrare la Champions, Gattuso siederà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione, nonostante si facciano sempre più insistenti le voci che vedrebbero un clamoroso ritorno di Sarri o l’arrivo di Massimiliano Allegri. Date le ultime prestazioni, crescono comunque i rimpianti degli azzurri che senza i tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento avrebbero potuto giocarsela anche con l’Inter. Il futuro del Napoli di Gattuso passerà dal rendimento allo Stadio Diego Armando Maradona , ma la sensazione è che ora i campani siano i favoriti per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League.

L’Atalanta fa paura

Cambiano i giocatori, cambiano i titolari e anche i subentranti, ma l’Atalanta di Gian Piero Gasperini resta una delle squadre più forti di tutta la Serie A. Il lavoro svolto in questi anni dal presidente Percassi è stato sensazionale e ora gli orobici sono a tutti gli effetti una delle più belle realtà del calcio europeo. Dopo i quarti di finale di Champions raggiunti l’anno scorso e gli ottavi persi quest’anno contro il Real Madrid, l’Atalanta è a un passo dalla terza partecipazione consecutiva alla Coppa dalle Grandi Orecchie a cui si presenterà ancora una volta come una delle possibili mine vaganti. Gasperini è riuscito a mettere in piedi una macchina perfetta capace di imporre il proprio gioco contro ogni avversario a prescindere dai calciatori che scendono in campo e l’impressione di molti è che difficilmente i nerazzurri si lasceranno sfuggire l’occasione di conquistare almeno il quarto posto.

Restano da giocare ancora due partite e in testa alla classifica sono ben quattro le squadre racchiuse nell’arco di soli tre punti. Al momento la squadra più in difficoltà e che sembra destinata al quinto posto è proprio la Juventus, che dopo nove scudetti consecutivi ha perso sé stessa e di settimana in settimana vede sfumare tutti gli obiettivi stagionali. Milan, Atalanta e Napoli restano quindi le favorite per la conquista del pass alla prossima edizione della Champions League e la sensazione è che, a prescindere da come andrà a finire, siano le tre compagini che l’hanno meritato maggiormente.