Il Premio Assotutela ricorda Giovanni Falcone

Torna il Premio Assotutela 2020/21 per le Eccellenze Italiane: si svolgerà il prossimo 27 maggio e sarà in memoria del giudice Giovanni Falcone

C’è grande attesa per la nuova edizione del “Premio Assotutela 2020/21 per le Eccellenze Italiane”, che si svolgerà il prossimo 27 maggio, presso la scuola di Formazione e aggiornamento della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone”, situata in via di Brava 99, a Roma. L’iniziativa quest’anno avrà un significato particolarmente simbolico e sociale poiché cadrà a ridosso dell’anniversario dell’uccisione del compianto giudice Falcone da parte della Mafia Siciliana e si svolgerà nel piazzale antistante la teca in memoria di un vero e proprio martire dello Stato Italiano.

Come ormai tradizione, dunque, torna l’attesa kermesse, fortemente voluta e organizzata dall’associazione del presidente, Michel Emi Maritato, e che attribuisce un riconoscimento a tutti quei personaggi che nell’anno appena passato si sono contraddistinti, per meriti e competenze, nel mondo della ricerca, dello sviluppo, della cultura, del sociale, dell’economia, della politica e della beneficenza, al fine di portare avanti lo sviluppo e il rilancio della nostra nazione.

Un Paese, l’Italia, che sta attraversando una complicata crisi pandemica ma che è composta da tante persone che credono nel sogno e nella opportunità di cambiare il sistema Paese e farla ritornare allo splendore di un tempo. Il riconoscimento “Eccellenza Italiana” di Assotutela verrà consegnato dal presidente Maritato mentre conduttori di eccezione dell’evento saranno i noti e apprezzati giornalisti, Giovanni Lucifora e Fabio Camillacci. Prevista la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo istituzionale, militare, politico, culturale, sociale e non solo: oltre cinquanta le personalità che quest’anno saranno Eccellenza Italiana.