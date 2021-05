La Royal Navy prova in mare il nuovo Jet Suit

La marina britannica testa il Jet Suit in stile Iron Man: realizzata da Gravity Industries, la tuta è stata utilizzata nel corso di una simulazione in mare

La Royal Navy britannica ha testato con successo un jet suit in grado di volare da un’imbarcazione all’altra. Realizzata da Gravity Industries, la tuta è stata utilizzata nel corso di una simulazione, che prevedeva di raggiungere una nave da pattugliamento offshore sorvolando il mare. L’esercitazione è durata tre giorni, ed ha esplorato nuove alternative alle tradizionali pratiche di imbarco marittimo.

Il jet Suit è ancora in fase sperimentale, ma è già stata testata con successo in altre situazioni. Lo scorso settembre ne ha dato dimostrazione Richard Browning, fondatore dell’azienda di tecnologia Gravity Industries, che si è librato in aria fino a 6 metri di altezza, raggiungendo in 90 secondi due escursionisti che simulavano lo scenario di un incidente sule alture impervie di Langdale Pikes nel Lake District, Inghilterra. A piedi, lo stesso percorso avrebbe richiesto almeno 25 minuti come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).