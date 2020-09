La tuta jet in stile Iron-Man supera il volo di prova

Volo di prova superato per la tuta jet in stile Iron-Man dell’inventore Richard Browning: potrà essere utilizzata per il soccorso

Sfidare la gravità per raggiungere velocemente le persone in difficoltà in luoghi isolati e insidiosi. È stata collaudata con successo una tuta jet in stile ‘Iron-Man’ in grado di sorvolare le alture impervie di Langdale Pikes nel Lake District, Inghilterra, in pochi minuti.

Nel volo di prova, l’inventore Richard Browning, fondatore dell’azienda di tecnologia Gravity Industries, si è librato in aria fino a 6 metri di altezza, raggiungendo in 90 secondi due escursionisti che simulavano lo scenario di un incidente. A piedi, lo stesso percorso avrebbe richiesto almeno 25 minuti.

Il jet pack, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), potrebbe entrare già questa estate in dotazione dei paramedici del Great North Air Ambulance Service (GNAAS). Si tratta di un ente benefico di elisoccorso con sede nel Regno Unito, che ha collaborato con Gravity Industries per il test.