Previsioni meteo 6 maggio 2021: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 maggio 2021: tempo stabile e temperature massime in aumento, deboli piogge pomeridiane solo su arco alpino e Sicilia occidentale

Condizioni meteo primaverili sull’Italia in queste ore grazie all’anticiclone dopo il rapido passaggio perturbato di ieri sulle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi il clima risulterà asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Saranno possibili deboli precipitazioni nelle ore pomeridiane solo sui settori alpini e su parte della Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani la situazione risulterà invariata, e sarà il preludio a un weekend di sole e tempo stabile. Trova ulteriori conferme, però, un deciso peggioramento all’inizio della prossima settimana con una intensa perturbazione che colpirà il Nord-Ovest e poi anche le regioni centrali.

Intanto per oggi, giovedì 6 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sul Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni anche sul Friuli, più asciutto altrove. In serata molte nuvole in transito con piogge sparse su Alpi, Liguria e Friuli.

Al Centro al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con maggiori aperture, deboli piogge solo sull’alta Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento.

In Toscana tempo stabile nella giornata con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio, ampi spazi di sereno al pomeriggio; tempo asciutto anche in serata con cieli sereni su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori aperture sulla Puglia. Al pomeriggio deboli piogge sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in transito su tutti i settori con locali piogge sulla Sicilia, più stabile altrove.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi diffuse e compatte sia al mattino sia poi al pomeriggio; nessuna variazione attesa per le ore serali.

Temperature minime in lieve calo e massime in aumento specie al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.