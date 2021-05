Previsioni meteo 5 maggio 2021: tempo instabile al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 maggio 2021: perturbazione sulle regioni settentrionali porta piogge diffuse, tempo più stabile al Centro-Sud

La terza perturbazione del mese di maggio determina condizioni meteo instabili sulle regioni del Nord Italia, mentre al Centro e al Sud si registrano clima e temperature tipicamente primaverili. Nella giornata di oggi avremo dunque piogge su gran parte delle aree settentrionali della Penisola,che potranno interessare anche parte della Liguria e dell’Alta Toscana mentre altrove il tempo risulterà in prevalenza stabile. Piogge sparse saranno possibili sul basso Lazio, Campania e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni avremo ancora instabilità al Nord, mentre sul resto dell’Italia il clima risulterà prevalentemente stabile. Bel tempo specie nel weekend con caldo in aumento mentre l’inizio della prossima settimana potrebbe vedere il ritorno del maltempo.

Intanto per oggi, mercoledì 5 maggio 2021, al Nord Italia giornata a tratti instabile al settentrione: al mattino piogge su Liguria e settori Alpini, con nevicate a quote alte. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, più asciutto al Nord-Ovest. Atteso un generale miglioramento in serata, con piogge insistenti al nord-est; variabilità asciutta altrove.

Maggiore stabilità sui settori centrali. Al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. In serata ampi spazi di sereno sulle regioni Adriatiche, parzialmente nuvoloso su quelle Tirreniche.

In Toscana locali precipitazioni nelle ore diurne sui settori settentrionali della regione, tempo asciutto altrove con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa. Residui fenomeni in serata sull’Alta Toscana, sereno altrove.

Maltempo in graduale attenuazione al meridione: al mattino nubi compatte tra Campania e Sicilia con pioviggini sparse, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria, con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con maggiori addensamenti sui settori Tirrenici.

In Calabria tempo asciutto in mattinata con molte nubi diffuse localmente anche compatte, locali piogge al pomeriggio sui settori settentrionali della regione. Asciutto in serata su tutti i settori, con maggiori addensamenti sui settori Tirrenici.

Temperature minime in generale rialzo e massime stazionarie o in diminuzione.

