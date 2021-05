Roberto Bragalone pubblica Una giornata stellare

“È la mattina del 21 giugno quando, il dottor Palomar, camminando in direzione del suo studio medico viene accecato da un raggio di sole“. Comincia così Una giornata stellare, disponibile in libreria e sui digital store con Momo Edizioni: romanzo scientifico – scritto da Roberto Bragalone, con la collaborazione scientifica di Angela Bongiorno, Silvia Piranomonte e Marcella Di Criscienzo – per menti curiose scritto da vere scienziate, in cui le avventure di una giornata ‘normale’ diventano lo spunto per raccontare i ‘fatti celesti’ dell’universo: buchi neri, quasar, galassie.

LA TRAMA

Il dottor Palomar è un uomo semplice e razionale. La sua vita scorre con semplicità e (quasi) senza sorprese. Tuttavia, nell’esistenza di Palomar una sola giornata – ogni anno, lo stesso giorno: il 21 giugno – diventa un viaggio avventuroso e misterioso: è la sua giornata stellare.

La giornata del dottor Palomar, scandisce, in modo chiaro e semplice, il racconto dell’universo, per come lo conosciamo e, soprattutto, per come non sappiamo di conoscerlo già.

“Mettiamoci comodi e seguiamo i fotoni che ci condurranno in questo affascinante viaggio nello spazio“.