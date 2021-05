Previsioni meteo 2 maggio 2021: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 2 maggio 2021: migliora il tempo su tutta la Penisola, clima primaverile al Centro-Nord e caldo fuori stagione al Sud

Dopo un Primo Maggio all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali e centrali, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia. Nella giornata di oggi infatti le piogge concederanno una tregua e il clima risulterà asciutto su quasi tutta la Penisola. Nel corso della mattinata saranno possibili deboli piogge sulle aree di Nord-Ovest, in rapido esaurimento, mentre nelle ore pomeridiane i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi ad eccezione dell’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da prevalente stabilità per la rimonta dell’anticiclone. Non sono comunque esclusi rapidi passaggi instabili sulle aree alpine e a macchia di leopardo anche al Centro-Sud.

Intanto per oggi, domenica 2 maggio 2021, al Nord Italia al mattino tempo instabile specie al Nord-Ovest, con nuvolosità irregolare, più compatta sul Friuli. Al pomeriggio cieli ancora irregolarmente coperti e neve sull’arco alpino a quote alte. In serata nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge possibili ad est. Neve in calo fin verso i 1300 metri sulle Alpi Carniche.

Al Centro al mattino poco nuvoloso e tempo asciutto su tutti i settori. Al pomeriggio situazione invariata con locali aperture sulla Toscana. In serata tempo stabile velature in transito e assenza di fenomeni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo prevalentemente stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi eccetto in Campania e Calabria con deboli piogge. Al pomeriggio ancora poco nuvoloso, deboli precipitazioni in Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile eccetto piogge sparse sulla Sicilia.

Temperature minime e massime in calo al Nord e al Centro, stazionarie o in lieve calo al meridione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.