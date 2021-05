Previsioni meteo 1 maggio 2021: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 1 maggio 2021: Festa dei lavoratori con tempo ancora instabile sulle regioni centro-settentrionali, bel tempo e caldo al Sud

Sarà una Festa dei lavoratori bagnata su gran parte dell’Italia che si appresta a vivere un weekend del Primo maggio con condizioni meteo agli antipodi. Nel fine settimana, infatti, avremo forte maltempo sulle regioni del Nord e caldo estivo al Sud. Il Paese sarà diviso a metà, con piogge e temporali sulle aree settentrionali e centrali tirreniche, e temperature roventi nel Mezzogiorno. La città più calda sarà Catania, che supererà i +32°C sia sabato che domenica.

Attenzione anche a Cosenza, in Calabria, che arriverà a +30°C mentre in Puglia la città più calda sarà Foggia, con temperature a ridosso dei +30°C. Il maltempo si concentrerà sulle aree alpine e prealpine, in modo particolare tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da instabilità sulle regioni centro-settentrionali. Confermato invece un generale miglioramento, con il ritorno dell’anticiclone, a partire da martedì.

Intanto per oggi, sabato 1 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nubi compatte al nord-ovest con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte piogge su tutti i settori, con fenomeni intensi tra Piemonte e Valle d’Aosta. In serata precipitazioni anche a carattere di nubifragio, specie sulle zone pedemontane; neve sulle Alpi a quote alte.

Al Centro al mattino molte nubi, con pioviggini tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Al pomeriggio peggiora sulla Toscana e sulle Marche, con fenomeni deboli-moderati. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con piogge specie sulle regioni Tirreniche.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi con pioviggini tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio instabilità insistente sui medesimi settori, con ancora cieli coperti. In serata residue precipitazioni tra Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in rialzo e massime stabili.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.