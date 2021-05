Bimby celebra 50 anni di successi

Bimby, il robot da cucina di Vorwerk, festeggia 50 anni: una vera e propria rivoluzione in cucina che continua a stupire dal 1971

Correva l’anno 1971 quando Vorwerk ha lanciato sul mercato europeo il primo vero e proprio robot da cucina: una rivoluzione che ha consacrato la nascita di Bimby, il prodotto iconico oggi conosciuto e amato dai consumatori di tutto il mondo e che quest’anno celebra 50 anni di successi.

Vorwerk, la casa madre di Bimby e di un altro storico lovebrand come Folletto®, è riconosciuta come azienda leader nella vendita diretta di prodotti unici e ad elevata performance. E la qualità eccezionale per cui sono noti i prodotti Vorwerk è frutto dei miglioramenti continui in design e engineering dei suoi reparti di ricerca e innovazione, che rielaborano gli importanti input che ogni giorno arrivano dalla rete di incaricati alla vendita e dall’ascolto costante delle esigenze dei clienti in tutto il mondo.

Oggi Bimby è sinonimo di innovazione e eccellenza in cucina: ma qual è stata l’intuizione che lo ha fatto evolvere nel tempo ed essere così apprezzato?

Tutto è iniziato da una dimostrazione

Tutto è partito in Francia nel 1961 quando Vorwerk lanciò il primo elettrodomestico da cucina: il frullatore Vorwerk VKM5, combinando già sette funzioni in un unico mixer. A quel tempo Hansjörg Gerber era responsabile delle vendite in Francia e la sua intuizione, che rivoluzionò il mondo della cucina, fu ispirata da una delle ricette più semplici, ma allo stesso tempo molto amata dai francesi: la zuppa!

Storia di un’innovazione

Alla ricerca continua di nuovi spunti di miglioramento, Gerber affiancava molto spesso gli incaricati alla vendita nelle dimostrazioni e un giorno si rese conto che il riscaldamento dell’acqua per realizzare la zuppa rallentava decisamente il processo, creando difficoltà. La dimostrazione, infatti, era stata ben preparata, ma non si trovavano i fiammiferi per accendere il gas e portare l’acqua al punto di ebollizione e ciò ha allungato notevolmente i tempi. È proprio in questa occasione che Gerber ebbe l’intuizione: “Perché non creare acqua calda direttamente nel boccale di miscelazione?” È nata così l’idea di sviluppare un robot da cucina capace di preparare e riscaldare gli ingredienti contemporaneamente.

Fu la combinazione di queste due funzioni a dare vita nel 1971 a TM2000: il primo vero e proprio elettrodomestico da cucina con funzione di riscaldamento integrata, che ne consacrò anche il nome: Thermomix®. La temperatura era infatti rappresentata dalla manopola destra, contrassegnata dalla parola “thermo”, mentre la velocità dalla manopola sinistra, contrassegnata dalla parola “mix”. E così il TM2000 è diventato rapidamente il perfetto alleato in cucina in molte case d’Europa e, da quel momento, ha avuto inizio una storia lunga 50 anni grazie a cui le evoluzioni dell’iconico robot da cucina sono via via entrate nelle case di moltissime famiglie, in più di 50 paesi nel mondo!

Un miglioramento continuo

Da questo momento, Thermomix®, che in Italia è da sempre noto come Bimby®, ha visto un susseguirsi di importanti cambiamenti. Infatti, dalla sua fondazione sono stati lanciati ben sette nuovi modelli, ognuno sempre più versatile e con capacità superiori che, di volta in volta, sostituiva e migliorava il suo predecessore.

In particolare, dopo il lancio di TM2000 nel 1971 è stato il turno, nel 1977, di TM2200 con il quale è stato introdotto un boccale più grande, per arrivare poi al modello TM3000 del 1980 grazie al quale è diventato possibile controllare la temperatura e miscelare a 12 velocità differenti. La sua successiva versione del 1982 – TM3300 – ha visto anche un rinnovamento del design con il colore bianco. È arrivato poi nel 1996 il modello TM21, il primo a offrire un boccale ancora più grande e a introdurre la cottura a vapore multi-livello grazie all’innovativo Varoma®. Nel 2004, il TM31 ha invece portato ad altre due importantissime innovazioni: la funzione antiorario del gruppo coltelli e il primo display, che ha trasformato Bimby® in un vero e proprio accessorio high-tech dall’aspetto moderno e accattivante. Fino all’arrivo del TM5 nel 2014 con cui è nato anche il display touchscreen che ha reso possibile l’utilizzo della funzionalità di cottura guidata e che, collegandosi al Wi-Fi, ha semplificato l’accesso alla piattaforma ufficiale di ricette Cookidoo®.

L’arrivo rivoluzionario di TM6

La continua e instancabile innovazione ha portato poi, nel 2019, al lancio dell’ultimo modello Bimby® TM6: un prodotto unico grazie a cui la piattaforma di ricette Cookidoo® è stata completamente integrata nell’apparecchio ed è così accessibile direttamente dal display touch screen luminoso da 6,8’ con la medesima usability di un tablet. Bimby® TM6, inoltre, presenta nuove funzioni di cottura al passo con gli ultimi trend tra cui spiccano l’Alta temperatura, il Sottovuoto, la Fermentazione e lo Slow Cooking – e nuove modalità come la Modalità Spiga per impastare, Turbo per macinare, Fermentazione per realizzare yogurt e formaggi home-made e Pulizia, che permette al robot di pulirsi autonomamente. Combinando tecnologia smart, modalità di cottura versatili e un tocco di artigianalità, Bimby® TM6 è un elettrodomestico da cucina come nessun altro che consente, sia ai cuochi occasionali sia agli chef professionisti, di preparare infinite ricette con risultati eccellenti, risparmiando tempo e energie.

Nel 2021 è arrivato anche Bimby Friend®, il nuovo prodotto complementare che lavora insieme a Bimby® TM5 o TM6 per regalare un’esperienza in cucina mai raggiunta prima e risultati ancora più straordinari. Ciò è possibile grazie all’introduzione della nuova frontiera della Cucina in Parallelo con la quale è possibile risparmiare fino a 25 minuti per ogni singola preparazione, preparare porzioni più abbondanti e realizzare menù completi. Il tutto impiegando sempre meno tempo.

“Sapevo che Thermomix® avrebbe avuto successo. Ma tutto ciò che ha segnato la sua storia dalla prima creazione a oggi ha superato anche le mie stesse aspettative” commenta con orgoglio Hansjörg Gerber, ormai da anni in pensione ma sempre legato alla sua importante invenzione.

Se l’intenzione fosse stata quella di creare un semplice mixer, Vorwerk si sarebbe fermata molto tempo fa, ma l’obiettivo dell’azienda è sempre stato quello di creare e regalare un’esperienza culinaria unica e straordinaria, partendo proprio dalle stesse esigenze e richieste della sua community. E il meglio deve ancora arrivare!