SLA: online il Bando 2021 di Fondazione AriSLA

AriSLA pubblica il nuovo bando per progetti di ricerca scientifica: proposte entro il 13 maggio 2021, attraverso apposita piattaforma online

È online il Bando 2021 di Fondazione AriSLA (Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica) per il finanziamento di progetti di ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA), grave malattia neurodegenerativa che compromette le funzioni vitali di chi viene colpito e che solo in Italia interessa circa 6000 persone.

L’obiettivo è quello di selezionare le proposte più brillanti ed innovative presentate da ricercatori italiani che vogliono impegnarsi nello studio di questa patologia, per accrescerne le conoscenze dei meccanismi che portano alla sua insorgenza e studiare dei possibili approcci terapeutici che possano fornire risposte concrete al bisogno di cura dei pazienti. AriSLA dall’inizio delle sue attività ad oggi ha investito oltre 13,2 milioni di euro in attività di ricerca, sostenendo 85 progetti e supportando il lavoro di più di 130 ricercatori su tutto il territorio nazionale.

“La pandemia non deve farci dimenticare che esistono persone che ogni giorno continuano a combattere con patologie molto gravi come la SLA e che la ricerca scientifica rappresenta lo strumento fondamentale per contrastarla”, sottolinea Mario Melazzini, Presidente AriSLA. “Il nostro rinnovato impegno con la pubblicazione anche quest’anno del Bando intende affermare la volontà di non piegarsi alle difficoltà contingenti e consentire alla ricerca d’eccellenza sulla SLA di andare avanti. I risultati raggiunti fino ad oggi, la costante crescita di partecipazione ai nostri bandi – l’anno scorso abbiamo registrato più di 100 candidature – la quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche derivate dai progetti finanziati, ad oggi oltre 270, sono indice del grande entusiasmo con cui la comunità scientifica italiana risponde al bisogno di conoscenza e alla speranza di trovare una terapia per i pazienti con la SLA. Noi, come AriSLA, ci impegniamo perché non si disperda questo entusiasmo, ma anzi si traduca nella concretezza di nuovi risultati, che ci possano portare sempre più vicino a terapie efficaci”.

Il Bando AriSLA 2021 prevede la possibilità di presentare “Pilot Grant” o “Full Grant”. I primi sono studi monocentrici che hanno l’obiettivo di sperimentare idee particolarmente innovative e raccogliere le evidenze preliminari per confermarne la validità. I “Full Grant” sono progetti che sviluppano ambiti di studio promettenti e già fondati su solide basi preliminari e possono essere anche in collaborazione tra diversi centri. Entrambe le categorie di progetti possono applicare nelle aree di ricerca di base, preclinica o clinica osservazionale. Il Bando 2021 prevede per i “Pilot Grant” una durata massima di 12 mesi e un finanziamento fino ad un massimo di 60.000 euro, mentre per i “Full Grant”, con una durata massima di 36 mesi, si potranno ottenere fondi fino ad un massimo di 240.000 euro.

Possono partecipare al Bando i ricercatori di Università italiane e di istituti di ricerca pubblici e privati italiani non profit. Le proposte potranno essere presentate fino al prossimo 13 maggio 2021, attraverso la piattaforma online accessibile anche tramite il sito di AriSLA.

Il processo di selezione delle proposte viene affidato ad una commissione scientifica composta da un panel di esperti internazionali che valuteranno i lavori in forma anonima e indipendente, così da assicurare trasparenza, oggettività e valorizzazione del merito scientifico. Questa modalità adottata da AriSLA è in linea con i migliori standard delle agenzie che finanziano ricerca scientifica. La conclusione del processo di valutazione è prevista entro la fine del 2021.

Il testo integrale del Bando AriSLA 2021 è disponibile sul sito della Fondazione. Per ulteriori informazioni, gli uffici di AriSLA sono a disposizione all’indirizzo e-mail bandi@arisla.org.

In questi giorni è iniziata anche la campagna 5X1000 di Fondazione AriSLA, che costituisce per l’ente non profit una fondamentale risorsa per dare continuità alla ricerca scientifica sulla SLA. Le donazioni raccolte con il 5X1000 contribuiranno a sostenere i ricercatori che verranno selezionati con il Bando AriSLA 2021. Per destinare il 5X1000 ad AriSLA è sufficiente apporre la propria firma nella dichiarazione dei redditi nel riquadro riservato a “Finanziamento della ricerca scientifica e della Università” o a “Finanziamento della ricerca sanitaria” e inserire il codice fiscale di Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA 97511040152.