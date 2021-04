After 3: online il nuovo teaser poster

After 3: rilasciato il “bollente” teaser poster del film con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin che tornano come protagonisti

Cresce l’attesa per After 3, terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai libri di Anna Todd con protagonisti Josephine Langford, nei panni di Tessa Young, e Hero Fiennes Tiffin, in quelli di Hardin Scott.

After 3, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, After 4, invece, da After 5 – Amore infinito. In Italia c’è questa divisione perché nel nostro Paese sono usciti cinque libri perché il terzo capitolo è stato diviso in due (Come mondi lontani e Anime Perdute). La versione originale, invece, è composta solo da quattro romanzi.

LA TRAMA

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

IL TEASER TRAILER