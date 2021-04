Olive, il gatto con l’eterocromia, star sui social

Olive, il gatto con gli occhi due colori, è una star sui social: il felino soffre di eterocromia, una rarissima condizione genetica

Olive, questo splendido gatto, ha uno sguardo incredibile: i suoi occhi sono colorati a metà. Un perfetto connubio di marrone e azzurro che lo rende più unico che speciale.

Questa forma di eterocromia è chiamata eterocromia settoriale. Si tratta di una caratteristica genetica molto rara ed avviene quando parti dell’iride differiscono di colore all’interno dello stesso occhio.



L’eterocromia

Rara condizione che si verifica anche negli esseri umani, l’eterocromia non influisce sulla vista e non è considerata un problema medico. Oltre all’eterocromia e l’eterocromia settoriale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), esiste una terza forma di anomalia genetica chiamata eterocromia centrale. In questo caso, intorno alla pupilla si sviluppano un anello o delle macchie di colore differente.