Previsioni meteo 25 aprile 2021: domenica con il sole

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 aprile 2021: Festa di Liberazione con tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia grazie all’anticiclone

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia in questo ultimo weekend del mese di aprile, finora caratterizzato da tempo piuttosto instabile e freddo. Oggi però, in occasione della Festa di Liberazione, avremo sole e temperature massime fino a +25°C grazie al ritorno dell’anticiclone.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani sarà un’altra giornata primaverile con cieli sereni su tutta la Penisola. In serata però è atteso un peggioramento al Nord Italia con piogge e nevicate sulle Alpi. Sarà il preludio a un peggioramento che martedì interesserà anche le regioni centrali. Maltempo atteso nelle stesse aree anche mercoledì mentre regna l’incertezza sul weekend del 1° Maggio.

Intanto per oggi, domenica 25 aprile 2021, al Nord Italia al mattino nubi alte in transito sulle regioni di Nord-Ovest ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e qualche precipitazione solo su Alpi occidentali e Friuli. In serata nubi in aumento ad ovest ma con tempo stabile, residue piogge sulle Alpi orientali.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sui settori interni, sole prevalente altrove. In serata qualche velatura in transito, in un contesto asciutto.

In Toscana giornata di tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori, qualche nube in più al pomeriggio sulle zone interne. Nuvolosità in generale aumento in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino condizioni meteo stabili con precipitazioni assenti e sole prevalente ovunque. Al pomeriggio ampi spazi di sereno e locali addensamenti sui settori interni peninsulari e sulle Isole Maggiori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con addensamenti sparsi alternati a schiarite.

In Calabria giornata di tempo stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione nelle ore diurne, possibili locali addensamenti sparsi; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento.

