Previsioni meteo 20 aprile 2021: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 aprile 2021: cieli coperti e piogge pomeridiane sull’Italia, temperature massime di nuovo in aumento

La Primavera stenta ancora a decollare sull’Italia, dove in queste ore continuano a registrarsi condizioni meteo all’insegna dell’instabilità. Gli acquazzoni pomeridiani di ieri anche nella giornata di oggi caratterizzeranno lo scenario meteorologico, con possibilità di precipitazioni sulle regioni di Nord-Est e sulle zone interne del Centro e del Sud. Attese anche nuove nevicate a quote medio-basse sui rilievi alpini e appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino a venerdì non sono attese variazioni di rilievo. Il tempo risulterà infatti variabile con alternanza di sole, nubi e locali rovesci. A seguire si intravede una rimonta anticiclonica nel weekend, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, martedì 20 aprile 2021, al Nord Italia giornata caratterizzata da instabilità: al mattino cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al Nord-Est. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni sparse specie sui rilievi, più asciutto in pianura. In serata residue piogge e neve oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi.

Al Centro mattinata caratterizzata da cieli per lo più sereni sulle regioni Tirreniche, qualche nube in più tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese precipitazioni su tutta la dorsale Appenninica e localmente sulle pianure di Toscana e Lazio. In serata fenomeni in esaurimento sull’Appennino, più asciutto in nottata.

In Toscana bel tempo nella mattinata con sole prevalente su gran parte della regione; al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo la costa. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino qualche precipitazione su Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità pomeridiana su tutti i settori, più localizzata sulle Isole Maggiori. In serata avremo ancora piogge su Molise, Puglia e Basilicata in rapido esaurimento.

In Calabria isolate piogge sparse al mattino sulle coste tirreniche, tempo asciutto altrove con nubi e schiarite; nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno su gran parte della regione per poi esaurirsi in serata.

Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.