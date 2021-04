Previsioni meteo 19 aprile 2021: piogge pomeridiane sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 aprile 2021: tempo instabile per tutta la giornata al Sud, possibili acquazzoni pomeridiani al Nord e al Centro

Dopo un weekend piuttosto instabile, soprattutto nel finale, sulle regioni centro-meridionali anche questa settimana si apre con condizioni meteo all’insegna del maltempo. L’anticiclone infatti non riesce a riprendersi la scena e la Primavera latita sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo ancora possibilità di piogge sulle regioni meridionali mentre al Nord e al Centro le precipitazioni saranno di stampo pomeridiano. Neve sui rilievi alpini e appenninici a quote attorno ai 1200-1500 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per un miglioramento ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Il tempo risulterà instabile almeno fino all’inizio del prossimo fine settimana con possibili piogge su gran parte del nostro Paese.

Intanto per oggi, lunedì 19 aprile 2021, al Nord Italia al mattino deboli fenomeni sull’Emilia Romagna e Triveneto, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare con piogge sparse sulla Liguria, Alpi occidentali e regioni orientali, variabilità asciutta altrove. In serata tempo instabile sul Friuli e Trentino con piogge sparse, asciutto altrove. Neve oltre i 1400-1500 metri.

Al Centro al mattino piogge sulle regioni Adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, con qualche pioggia anche sulla Toscana, nessuna variazione altrove. In serata tempo in miglioramento con residui fenomeni in Appennino. Neve oltre i 1200 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi, più intensi tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, localmente anche forti, più asciutto sulla Sicilia meridionale. In serata fenomeni in graduale esaurimento ovunque salvo tra Calabria, Campania e Puglia. Neve oltre i 1200-1500 metri.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Sud, in lieve calo al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.